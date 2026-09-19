Activaron un comité preventivo ante la alerta meteorológica prevista para los próximos días

Analizaron las condiciones climáticas. Se esperan precipitaciones y viento desde el domingo, con mayor intensidad entre martes y jueves.

La alerta meteorológica prevista para lo s próximos días en Neuquén motivó la activación de un comité preventivo para analizar el posible impacto de las lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento . El primer período de inestabilidad llegará este domingo y podría intensificarse entre el martes y el jueves.

La reunión técnica del Comité de Emergencias se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos . Participaron representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ), la Policía del Neuquén y otros organismos que intervienen ante situaciones de emergencia.

Durante el encuentro se analizaron las condiciones previstas para la cordillera y la precordillera, el comportamiento de las cuencas, la evolución de los caudales y los posibles inconvenientes en las rutas. También se evaluaron los riesgos de deslaves y desmoronamientos en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades anticiparon que la situación será monitoreada diariamente y que los pronósticos se actualizarán de acuerdo con la evolución del sistema meteorológico.

Alerta meteorológica en Neuquén

Fernando Frassetto, meteorólogo de la AIC, explicó que se encuentran “evaluando un sistema de lluvia y nieve que se va a desarrollar durante la semana que viene, un primer pulso el día domingo y se intensifica entre el martes y el jueves con lluvia y nieve”.

El trabajo preventivo permite analizar el comportamiento del fenómeno sobre las cuencas y anticipar sus posibles consecuencias. “Fundamentalmente en la evaluación de lluvia, nieve y viento sobre las cuencas con todos los técnicos”, indicó.

Frassetto aclaró que se trata de un sistema habitual dentro del período de acumulación de precipitaciones. “Es normal dentro del período de acumulación de lluvias y de nieve luego de una gran sequía. Vamos a tener datos frescos que vamos a ir actualizando diariamente y, sobre todo, la semana que viene”, explicó.

Los ríos Limay y Neuquén volverán a mostrar caudales normales la semana que viene.

Por su parte, el ingeniero civil del área de Hidrología y Fiscalización de Embalses, Jorge Vallejos, informó que el frente provocará un aumento de los caudales. “Este frente de lluvia va a generar un incremento de los caudales normal para la época, pero que amerita un seguimiento diario producto de que venimos de un período seco”, sostuvo.

Además, explicó que los mayores aportes de agua podrían elevar el nivel de los embalses. Por ese motivo, se resolvió incrementar anticipadamente los caudales salientes de El Chañar hasta los 500 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de generar el volumen necesario para recibir el aumento sin inconvenientes.

Pronostican vientos de más de 90 km/h en la Patagonia: alerta del SMN.

Anticipan ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora

El director de Protección Civil, Carlos Cruz, pidió a la población respetar las indicaciones del personal de la Secretaría de Emergencias, la Policía, las defensas civiles locales y los demás organismos que trabajarán en los corredores provinciales.

El funcionario alertó que podrían registrarse vientos fuertes de entre 80 y 100 kilómetros por hora en sectores puntuales de los corredores provinciales. También recordó que continúa siendo obligatoria la portación de cadenas en zonas donde persiste la presencia de nieve, principalmente en la cordillera y la precordillera.

Ante este escenario, recomendaron verificar las condiciones de las rutas antes de viajar, circular con precaución y respetar todas las instrucciones brindadas por los equipos que trabajan en el territorio.

Precaución durante los festejos por el Día de la Primavera

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, explicó que la reunión tuvo como finalidad preparar las acciones necesarias ante una eventual “hipótesis de máxima”, relacionada con un posible aumento del caudal del río Neuquén.

“Este escenario se va a ir actualizando con el correr de los días, pero fundamentalmente para, en lo preventivo, tener en cuenta determinadas poblaciones o determinadas acciones que se deban tomar”, manifestó. “Este escenario se va a ir actualizando con el correr de los días, pero fundamentalmente para, en lo preventivo, tener en cuenta determinadas poblaciones o determinadas acciones que se deban tomar”, manifestó.

Ortiz Luna detalló que se mantiene una atención especial sobre el riesgo en los caminos, la posibilidad de deslaves y desmoronamientos y los puntos donde la Provincia deberá permanecer más alerta.

También pidió extremar las precauciones en espacios verdes, recreativos y lugares de encuentro durante las actividades previstas por el Día de la Primavera y del Estudiante.

“Fundamentalmente en los espacios de agua, en el lago Mari Menuco, en el lago Chocón, donde tal vez decidan ir a navegar o ir a pasar el día”, advirtió.

“La posibilidad de ráfagas muy fuertes el día domingo es concreta”, remarcó.