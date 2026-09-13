Alerta amarilla por frío extremo y nevadas: cuáles son las provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones adversas en varias regiones del país y detalló cómo estará el tiempo durante la jornada.

El SMN pronosticó que este domingo 13 de septiembre quince provincias registrarán frío extremo, con temperaturas que en varias zonas descenderán incluso por debajo de los 0 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que esta jornada de domingo 13 de septiembre quince provincias están bajo alerta amarilla por frío extremo . Las bajas temperaturas se harán sentir en partes de la Ciudad de Buenos Aires y al menos otros catorce sectores del país, en una jornada que se perfila como la más fría del mes de septiembre.

El organismo nacional indica que las bajas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Además, el organismo que depende del ministerio de Defensa emitió una alerta por nevadas intensas para varias zonas del país. El pronóstico y las recomendaciones para evitar complicaciones en estagélida jornada de domingo.

Las provincias bajo alerta por frío extremo

De acuerdo a la información del SMN, las provincias baja alerta son: algunos sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

La temperatura en las diferentes provincias

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 12°C y la mínima, de 3°C. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 11°C y la mínima, de 1°C.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este domingo se perfila como la jornada más fría de los próximos días, con una temperatura mínima de 4°C.

En Córdoba, la temperatura irá de 3°C a 11°C; en Tucumán, de 5°C a 10°C; mientras que Santa Fe y Entre Ríos compartirán registros entre los 5°C y 13°C. En Jujuy, el termómetro alcanzará los 13°C después de una mínima de 5°C; en Salta oscilará entre 3°C y 9°C; en Misiones, entre 10°C y 19°C; y en La Rioja, entre 1°C y 10°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 4°C y 12°C; en San Luis, entre -4°C y 11°C; y en San Juan, entre -3°C y 12°C. Mendoza tendrá valores similares, con una mínima de -3°C y una máxima de 10°C. En Río Negro, el termómetro marcará entre 0°C y 15°C; en Chubut, entre 2°C y 16°C; y en Santa Cruz, entre 4°C y 11°C.

Alerta amarilla por nevadas

Por otra parte, se emitió una alerta amarilla por nevadas en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Recomendaciones por frío extremo

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.