Conmoción por un cuerpo calcinado en la meseta: qué se sabe de su identidad y la investigación

El hallazgo se produjo en una zona aislada del Parque Industrial. Los investigadores peritan elementos encontrados en la escena para armar el rompecabezas.

La ciudad de Centenario continúa conmocionada tras el macabro hallazgo de un cuerpo calcinado en la meseta . El oscuro descubrimiento ocurrió este viernes por la tarde en el sector de Parque Industrial.

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , se trata de una zona con escaso tránsito urbano y poca iluminación . En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta que activaron un operativo con la intervención del personal del Departamento Seguridad Personal, Criminalística y la Fiscalía de Homicidios.

Las primeras informaciones explicaban que el descubrimiento se registró durante la tarde del viernes 11 de septiembre, cuando se encontró un cadáver con signos de calcinamiento en un área comercial aislada del barrio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) afirmó que ya se inició una investigación en conjunto con la Policía provincial. El caso está en manos de la fiscal Lorena Juárez.

El hallazgo del cuerpo se produjo a la tarde del viernes 11 de septiembre y el operativo se extendió hasta después de las 20:30.

Qué se sabe del cuerpo hallado sin vida

A través de un comunicado, el MPF explicó que ya se dispuso la realización de la autopsia al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, con el objetivo de identificarlo y determinar las causas de la muerte.

Además, confirmaron que se trata de un varón y que el cadáver fue hallado ayer por la tardeen la zona de la meseta.

El sitio web Centenario Digital explicó que, además, durante el operativo en la zona se encontró un colchón, elemento que será incorporado a la investigación.

El procedimiento se extendió hasta después de las 20:30, debido a que los investigadores realizaron tareas de levantamiento de pruebas y las diligencias correspondientes en el lugar previo al traslado del cadáver a la morgue para la realización de la autopsia.

Familiares se disputan un terreno y una adolescente embarazada terminó con un tiro en la espalda.

Un cuerpo hallado y una búsqueda de persona activa

El descubrimiento del cuerpo en Centenario se da en circunstancias particulares ya que continúa activa una búsqueda de persona. Se trata de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años que desapareció hace una semana en Colonia Rural Nueva Esperanza.

El joven padece un grado de autismo leve. Mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene cabello negro corto y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía una remera gris y fue visto por última vez sobre la calle Caña de Azúcar, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.