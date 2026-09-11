Rescataron cinco erizos africanos tras un allanamiento en una casa: los vendían por redes sociales

El operativo inició a partir de tareas de monitoreo de redes sociales, donde ofrecían a la venta estos animales. También secuestraron jaulas y alimentos.

Los agentes rescataron a cinco erizos africanos, un macho albino adulto, una hembra adulta y tres crías.

Los agentes de la Policía del Neuquén llevaron adelante un operativo en el marco de una causa por presunta tenencia y comercialización ilegal de fauna exótica , que permitió rescatar a cinco erizos africanos en una vivienda de Neuquén capital.

El personal de la División Delitos Ambientales , dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales iniciaron la investigación a partir de detectar publicaciones en las redes sociales en las que se ofrecían a la venta estos animales. A partir de esos anuncios, los agentes comenzaron las tareas de monitoreo de redes sociales.

Luego de efectuar distintas diligencias, los investigadores lograron detectar un domicilio donde se encontrarían alojados los ejemplares y pusieron la información a disposición de la Justicia. Con la correspondiente autorización judicial, el allanamiento se llevó adelante durante las primeras horas de ayer, jueves 10 de septiembre.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una joven trasladando una cría de erizo en una caja de cartón, situación que permitió avanzar con el procedimiento y dar intervención al personal del Cuerpo de Guardafaunas, Delegación Neuquén.

Los erizos fueron examinados por un veterinario del área de Bienestar Animal del municipio, quien constató que se encontraban en buenas condiciones generales de salud y alojamiento.

En el allanamiento se encontraron cinco erizos africanos

Como resultado del operativo, los agentes rescataron cinco erizos africanos: un macho albino adulto, una hembra adulta y sus tres crías. Además, los efectivos secuestraron una jaula utilizada como refugio, comederos y alimento que era suministrado a los animales.

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda de Neuquén capital.

Los erizos fueron examinados por un veterinario del área de Bienestar Animal del municipio, quien constató que los ejemplares se encontraban en buenas condiciones generales de salud y alojamiento.

Finalmente, los cinco erizos quedaron bajo resguardo del personal de Guardafaunas, mientras los agentes labraron actas de infracción por tenencia y comercialización de fauna exótica no autorizada y sin documentación que respalde su tenencia, en el marco de la normativa vigente.

Imputaron a un hombre por cazar fauna protegida

Un hombre fue acusado por realizar actividades de caza sobre animales de la fauna silvestre cuya captura está prohibida en Neuquén y por tener una escopeta sin autorización legal, el pasado 18 de agosto. La Justicia dispuso un plazo de dos meses para profundizar la investigación y analizar, entre otros elementos, el contenido de un teléfono celular secuestrado.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos vinculados con la caza habrían ocurrido entre principios de diciembre y el 16 de diciembre de 2025.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por personal de la Dirección Provincial de Fauna, que aportó fotografías que resultaron claves para avanzar con la investigación.

Se trata del tercer robo con extrema violencia en la ciudad de Plottier.

En las imágenes, de acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, podía observarse al acusado junto a un choique muerto y también una camioneta en la que había distintos animales faenados. Entre ellos se encontraba una liebre mara, una especie considerada vulnerable.

A partir de los elementos reunidos, el 16 de diciembre de 2025 se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, ubicado en la zona de China Muerta.

Durante el procedimiento, los investigadores revisaron un freezer y encontraron dos picañas de ñandú petizo, dos piches —uno de ellos completo— y un huevo de choique.

Además, fueron secuestrados otros elementos que quedaron incorporados a la investigación, entre ellos una carpa, una trucha y astas de ciervo. En el patio de la vivienda también encontraron un caparazón de armadillo.

Con esos indicios, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existen elementos para investigar al acusado por la presunta caza de ejemplares de fauna silvestre cuya captura está prohibida en el territorio provincial.