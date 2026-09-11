A casi una semana, sigue la desesperada búsqueda del joven con autismo: "Nunca se había ido"

Nicolás Agustín Sáez, de 21 años, desapareció el sábado en Neuquén y no volvió a comunicarse con su familia. Su papá contó que la Policía trabaja con las cámaras.

La búsqueda de Nicolás Agustín Sáez , el joven de 21 años que desapareció el sábado en Neuquén , continúa y la incertidumbre de su familia crece con el paso de las horas. Desde aquel día no volvieron a tener comunicación con él y, hasta ahora, no apareció ninguna información que permita establecer con certeza dónde se encuentra.

Mientras la Policía de Investigaciones avanza con las tareas para intentar reconstruir sus últimos movimientos, familiares, amigos, allegados y compañeros de trabajo de su papá se organizaron para colaborar con la búsqueda. Recorren distintos sectores, pegan panfletos y preguntan por Nicolás en diferentes lugares de Neuquén y localidades cercanas.

" No tenemos nada certero ", contó a LM Neuquén Germán, el papá de Nicolás, al describir la situación que atraviesa la familia.

El hombre explicó que durante estos días surgieron algunos testimonios de personas que aseguraron haber visto al joven, pero ninguno de esos datos pudo ser confirmado hasta el momento. Por eso, la familia continúa buscando sin dejar ningún sector de lado y espera que cualquier información pueda servir para encontrarlo.

"Hay algunos dichos que dicen que lo vieron, pero nada es certero", insistió Germán. La familia también mantiene contacto con los investigadores. Según contó el padre, la Policía está trabajando especialmente sobre las imágenes de las cámaras para intentar reconstruir el recorrido que pudo haber realizado Nicolás desde el momento en que salió de su casa.

La denuncia por su desaparición fue realizada el mismo sábado. De acuerdo con la información difundida previamente, Nicolás había salido de su vivienda ubicada en Colonia Rural Nueva Esperanza, en la zona de la meseta neuquina, alrededor de las 17:30. Según había contado su familia, tenía previsto encontrarse con amigos.

Apenas unos minutos después, alrededor de las 17:45, el teléfono dejó de estar disponible y desde entonces no pudieron volver a comunicarse con él.

Una ausencia que no es habitual para la familia

Para Germán, uno de los aspectos que más preocupación genera es que Nicolás nunca había tenido un comportamiento similar. El joven vive con su papá desde hace varios años. Germán contó que, después de la muerte de la mamá de Nicolás, ambos se fueron a vivir a la casa de la abuela, donde permanecieron durante aproximadamente seis años.

Nicolás tiene 21 años y un diagnóstico de autismo leve, según explicó su padre. Germán remarcó que, aunque es un joven adulto, en determinadas situaciones puede comportarse de una manera que no se corresponde con su edad.

"Parece más chico", describió el hombre, quien conoce de cerca las características de su hijo y aseguró que siempre tuvieron una relación muy cercana.

Nicolás solía salir de su casa y tenía amigos en la zona de Villa Ceferino, donde vive su abuela, pero esas salidas nunca habían significado una desaparición prolongada. Su familia siempre podía comunicarse con él.

Incluso cuando no tenía crédito en el teléfono, buscaba la manera de cargarlo y mantener el contacto. "Nunca se había ido", remarcó Germán.

Por eso, los días que pasan sin noticias resultan especialmente angustiantes para su papá y para todos los familiares que participan de la búsqueda.

"No nos habíamos peleado, nada", aclaró además Germán al ser consultado por la posibilidad de que hubiera existido algún conflicto familiar previo a la desaparición. Según explicó, no hubo ninguna situación de ese tipo que permita explicar por qué Nicolás pudo haberse alejado.

Una búsqueda que se amplía

Mientras la investigación continúa, la familia decidió multiplicar los esfuerzos en la calle. Germán contó que sus compañeros de trabajo, amigos y allegados se sumaron desde el primer momento. Él trabaja en una empresa petrolera y sus compañeros también están colaborando para intentar encontrar a Nicolás.

"Mis compañeros de trabajo me escriben todo el tiempo", contó. Algunos se trasladaron a distintos sectores para repartir panfletos y preguntar por el joven. La familia también comenzó a recorrer lugares por su cuenta.

El miércoles por la noche, por ejemplo, estuvieron en Centenario realizando una recorrida y repartiendo volantes. La intención es continuar durante los próximos días y ampliar el radio de búsqueda.

"Voy como se puede. No es fácil", reconoció Germán. El padre contó que se está metiendo "por todos lados" para preguntar si alguien vio a Nicolás o puede aportar algún dato. Al mismo tiempo, la investigación policial sigue su curso y trabaja sobre los registros de las cámaras disponibles.

Para la familia, cualquier dato puede ser importante, pero necesitan que la información sea precisa y pueda ser corroborada.

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía de Neuquén, Nicolás tiene 21 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene cabello negro corto y contextura física delgada. Al momento de ausentarse vestía una remera gris. Fue visto por última vez en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza, sobre calle Caña de Azúcar.

La familia insiste en que no busca generar alarma sino encontrar a Nicolás. Por eso pide que quienes puedan aportar información se comuniquen con las autoridades y eviten difundir versiones que no puedan ser comprobadas.

La investigación permanece abierta y, hasta el momento, no existe una hipótesis confirmada sobre dónde podría encontrarse el joven.

Mientras los investigadores analizan cámaras y otros elementos que puedan ayudar a reconstruir sus últimos movimientos, su papá continúa recorriendo calles, repartiendo panfletos y preguntando por su hijo.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse con la Policía de Neuquén o con la Comisaría 20° al teléfono (299) 4413305.