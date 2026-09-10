Tiene 119 años y podría ser la persona más vieja del mundo: cuál es el gran secreto de José Flores

Los registros indican que nació en 1907 y ahora revisan sus documentos para confirmar el récord internacional. Así es como vive José.

José Flores, el costarricense de 119 años que busca ser reconocido como la persona más vieja del mundo. Su edad todavía debe ser validada internacionalmente. (Foto: Reuters/Mayela López)

José Flores nació el 11 de julio de 1907 y ya cumplió 119 años. Si la fecha es validada internacionalmente, se convertirá en la persona viva más vieja del mundo. El reconocimiento, sin embargo, todavía no está confirmado.

Investigadores dedicados a comprobar casos de longevidad extrema revisan su partida de nacimiento, el certificado de bautismo y otros registros que permiten reconstruir su identidad a lo largo de más de un siglo.

Mientras espera una respuesta, Flores vive junto a su nieta en una modesta casa de madera de Sardinal, en Costa Rica, cerca de la costa del Pacífico. Pasa buena parte del día descansando, conversa con su familia y todavía acepta el desafío de jugar una pulseada.

Los documentos que deben demostrar sus 119 años

La cédula de José Flores señala que nació en la provincia de Guanacaste en 1907. El Registro Civil costarricense también conserva una inscripción que coincide con esa fecha y registra a una mujer llamada Josefa como su madre.

José tuvo ocho hijos. Su familia se extendió hasta reunir 23 nietos, 25 bisnietos y una tataranieta, por lo que actualmente conviven cinco generaciones de descendientes.

Para reconocer un récord de longevidad no alcanza con presentar un documento actual. La Asociación Península de Nicoya Zona Azul reunió una partida de nacimiento, un certificado de bautismo y documentación elaborada en distintas etapas de su vida.

El material será evaluado por entidades internacionales como Guinness World Records y organismos especializados en supercentenarios.

Jorge Vindas, fundador de la asociación, explicó que también cuentan con registros de la época en la que Flores ya era padre. Esos documentos intermedios son importantes para construir una línea cronológica continua y descartar errores de identidad.

La familia espera que el proceso concluya durante los próximos meses. “Sería un orgullo tanto para nosotros como para el país”, expresó Hellen Flores, nieta y cuidadora del hombre.

El secreto de José para mantenerse vital a los 119 años

Flores reside en Sardinal, una comunidad rural ubicada a unos 20 minutos del Pacífico. La zona forma parte de la península de Nicoya, conocida por su gran cantidad de habitantes centenarios. Durante casi toda su vida trabajó en el campo y en plantaciones bananeras.

La actividad física, según su familia, formó parte de su rutina durante décadas y continuó hasta que la edad comenzó a limitar sus movimientos.

Su alimentación se apoya en comidas tradicionales: arroz, frijoles, maíz, queso fresco y plátano. Nunca siguió tratamientos sofisticados ni dietas diseñadas para prolongar la vida.

Uno de los platos que forman parte de su dieta diario es el gallo pinto, preparado con arroz y frijoles, suma una base energética habitual en muchas mesas de la región. A eso se agregan queso fresco y plátano frito, dos alimentos que completan un desayuno de perfil tradicional.

Cuando le preguntaron cómo llegó a esa edad, José resumió su experiencia en tres hábitos: trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano. Su nieta agrega otro elemento: el acompañamiento diario. “Sin amor, sin cariño y sin cuidados, él no seguiría aquí”, afirmó Hellen, quien prepara sus comidas y lo ayuda con las actividades cotidianas.

José señala que la clave está en “trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano”. Su esposa, Ofelia, falleció a los 71 años. Lleva un estilo de vida funcional de la región:redes familiares y comunitarias, alimentación orgánica, actividad física constante y la calma de una vida sencilla, con rutinas determinadas por la luz solar y una espiritualidad ligada a la religión. Añade que se trata de una combinación de diversos factores.

Quiénes tienen actualmente los récords de longevidad

El hombre vivo más longevo reconocido por Guinness World Récords es el brasileño João Marinho Neto, nacido el 5 de octubre de 1912. En 2026 cumplirá 114 años.

José Flores posa junto a su nieta y cuidadora, Hellen Flores, cerca de su casa en la península de Nicoya. (Foto: Reuters/Mayela López)

La persona viva de mayor edad validada internacionalmente es la británica Ethel Caterham, nacida el 21 de agosto de 1909. La mujer llegó a los 117 años y recibió el reconocimiento después de la muerte de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas.

Si la documentación de Flores supera todas las revisiones, el costarricense desplazaría a ambos: tendría más de cinco años que el hombre reconocido como el más longevo y dos años más que Caterham.

El récord histórico, en cambio, seguiría en manos de Jeanne Calment. La francesa murió en 1997 a los 122 años y 164 días, la mayor edad comprobada hasta el momento.