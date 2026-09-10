Se incendió un ferry con 134 pasajeros en Filipinas: cinco muertos en medio de un dramático rescate

La embarcación quedó envuelta en llamas en una zona turística. Equipos de emergencia desplegaron un operativo de emergencia en el mar.

El incendio del ferry se produjo en las cercanías de la provincia de Palawan, al oeste de Filipinas.

Un ferry con 134 pasajeros a bordo sufrió un voraz incendio en el oeste de Filipinas . El siniestro dejó un saldo de al menos cinco muertos , mientras las autoridades navales montaron un amplio operativo de auxilio para intentar localizar a más de 80 desaparecidos.

El incidente involucró a la embarcación M/V June Aster , la cual había iniciado su travesía desde la ciudad de Manila con un registro oficial de 117 pasajeros y 17 integrantes de la tripulación.

Según fuentes oficiales, el fuego se desató minutos antes de las 19:00 a unos 2,2 kilómetros de la costa y a aproximadamente 7,4 kilómetros de la aldea de Turda, en la zona de Coron, en las cercanías de la provincia de Palawan, punto desde el cual el barco emitió una señal de auxilio antes de ser arrastrado por la fuerza de las corrientes marinas.

Las tareas iniciales de asistencia permitieron poner a salvo a decenas de sobrevivientes que fueron rescatados mediante la intervención coordinada de unidades navales y embarcaciones de menor calado. En tanto, los cuerpos de las cinco víctimas, recuperados en la zona del siniestro, fueron trasladados a tierra firme.

Un operativo de rescate con muchas adversidades

El operativo coordinado por la Guardia Costera de Filipinas (PCG) y el Distrito de Palawan se ejecutó bajo condiciones meteorológicas adversas. La presencia de mal tiempo y el fuerte oleaje característico del archipiélago complicaron las maniobras en el agua.

Según se precisó, el barco permaneció a flote con una densa columna de humo luego de la intervención de los brigadistas.

Filipinler'de Manila'dan turistik Coron bölgesine giden MV June Aster adl feribotta yangn çkt



En az 5 kii hayatn kaybetti, 43 kii kurtarld, 86 kiiden ise haber alnamyor



Youn duman, ar scaklk ve patlama riski nedeniyle ekipler henüz feribotun içine… pic.twitter.com/3PspeFikVH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2026

Durante las tareas de salvamento, el personal especializado lanzó chalecos salvavidas hacia el agua para asistir a los náufragos mientras la estructura de la nave permanecía envuelta por el fuego.

Imágenes registradas durante el procedimiento nocturno mostraron cómo los sobrevivientes fueron trasladados hacia embarcaciones más pequeñas para llevarlos a zonas de menor profundidad, al tiempo que en la costa se organizó la logística para atender a los heridos y recibir los restos de los muertos.

"Aun hay 87 desaparecidos": el reporte de la Guardia Costera de Filipinas

“Con base en datos que tenemos de los rescatados (42) y los fallecidos (cinco), aún hay 87 personas desaparecidas”, confirmó la portavoz de la guardia costera, la comodoro Noemie Cayabyab, en una radio local.

En ese sentido, la funcionaria aclaró: “Estos son datos vivos y podrían cambiar con las operaciones de búsqueda y rescate en marcha”.

Το λιμενικ μαζεει πτματα απ τα κατακαμμνο Επιβατηγ πλοο.



Η Ακτοφυλακ των Φιλιππνων (PCG) συνεχζει τις επιχειρσεις ρευνας και δισωσης (SAR), μετ την πυρκαγι που ξσπασε στο πλοο MV June Aster, στα θαλσσια δατα ανοικτ του Coron, Palawan, σμερα, 9 Σεπτεμβρου… pic.twitter.com/xV9GhG9csq — Αντνης Νταλακογεργος (@Adalakogeorgos) September 10, 2026

Por su parte, la oficial de información de la institución marítima, Joy Gumatay, se refirió a la nacionalidad de los tripulantes y pasajeros al manifestar a la prensa que no había información sobre extranjeros a bordo.

En simultáneo, investigadores de la fuerza de seguridad iniciaron las tareas para determinar el origen de las llamas sobre la cubierta del transbordador.

El traslado en ferri constituye una vía de comunicación fundamental entre las múltiples islas que integran el territorio filipino. En esa región, la navegación comercial registra antecedentes de siniestros vinculados a temporales climáticos, fallas en el mantenimiento de las naves, sobrecarga de pasajeros y controles de seguridad irregulares.