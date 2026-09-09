El último adiós a Nicol, la adolescente que murió tras un accidente con un colectivo: dolor en Zapala y la palabra de la fiscal

La comunidad despedirá este mediodía a la adolescente de 16 años. En medio de la conmoción, la fiscal Marina Díaz pidió prudencia y confirmó que las pericias definirán la mecánica del siniestro.

Zapala amaneció en silencio. Un silencio distinto, pesado, de esos que solo deja la despedida de alguien demasiado joven. Este miércoles al mediodía, familiares, amigos, compañeros de la EPET 15 y vecinos del Alto le darán el último adiós a Denise Nicol Montecino, de 16 años , en la necrópolis local, luego de ser velada en la Sala A de Avellaneda 1295.

Durante toda la jornada del velatorio se vivieron escenas de profundo dolor y angustia. Compañeros con la remera de la escuela, docentes, familias del barrio y trabajadores municipales acompañaron a Daniel Montecino, su padre, integrante del cuerpo de inspectores de servicios públicos, y a toda su familia.

El intendente Carlos Koopmann había decretado dos días de duelo y suspensión de actos oficiales, adhesión a la que se sumó la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala y la comunidad educativa.

La palabra de la fiscal

En diálogo con LM Neuquén, la fiscal del caso, Marina Díaz, dio precisiones sobre el estado de la investigación y pidió cautela.

"Todavía estamos produciendo la prueba y esperando los resultados. Más allá de que tenemos una hipótesis de lo que pudo haber sucedido, el cuerpo llegó ayer a Zapala, luego de que se hiciera la autopsia en Neuquén", explicó.

La funcionaria judicial remarcó que aún no hay una conclusión definitiva y que todo dependerá del análisis integral de la evidencia recolectada.

"Aún no tenemos elementos para poder afirmar qué sucedió porque eso depende del resultado de todas las pericias en su conjunto, y no es prudente, tampoco me parece por respeto a la familia que aún la está velando, dar información por el momento. Una vez que nos reunamos esta semana con la familia y tengamos más resultados objetivos, lo informaremos", indicó.

Desde el Ministerio Público Fiscal, con intervención de la fiscal Díaz y supervisión del fiscal jefe Matías Álvarez, se dispuso la autopsia en Neuquén capital, el secuestro de cámaras de seguridad, pericias accidentológicas y mecánicas sobre ambos rodados, entrevistas a vecinos y pasajeros, y toma de muestras al chofer del colectivo. Tanto el colectivo del TUMZA como la bicicleta quedaron secuestrados.

Lo que se investiga

El siniestro ocurrió el lunes alrededor de las 18 en la intersección de La Pampa y Pollero, en el Alto zapalino.

En ese cruce colisionaron una bicicleta en la que se trasladaban Nicol y un adolescente de 15 años, quien permanece internado en el hospital local, y un colectivo del transporte urbano.

Con el correr de las horas circularon versiones policiales no oficiales que indican que no se habría tratado de un atropello, sino que los jóvenes habrían impactado contra la estructura del colectivo. Esa mecánica no tiene por el momento confirmación oficial y será la Justicia, con el resultado de las pericias en conjunto, la que determine a ciencia cierta qué ocurrió aquella tarde que hoy conmociona a toda Zapala.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la siniestralidad vial en un sector de crecimiento exponencial de la ciudad.

Ahora, la ciudad abraza a su familia y espera respuestas con respeto y en silencio.