Un auto atropelló a un ciclista que iba a trabajar y lo dejó tirado en la calle

El hecho se registró este miércoles por la mañana en cercanías al centro. La persona que manejaba el vehículo abandonó el lugar y no pudo ser identificada.

Un joven ciclista que se dirigía a su trabajo sufrió un fuerte choque con un auto tras el cual cayó al piso. Acto seguido, la víctima fue abandonada por la persona que manejaba el vehículo y el personal de salud se hizo presente para asistirla.

El siniestro sucedió en la intersección de las calles Alderete y Río Diamante , en el límite entre Villa Farrel y Santa Genoveva alrededor de las ocho de la mañana, momento en el que se registró gran circulación de vehículos.

De acuerdo a lo relevado el ciclista es un hombre joven que circulaba a la par junto a un compañero de trabajo. Al ser chocado por un auto sufrió lesiones leves y fue acompañado por el otro hombre hasta la llegada de una ambulancia del SIEN. Luego un patrullero estacionó detrás para tomar intervención en el hecho.

Según informaron el o la conductora del vehículo que protagonizó el siniestro todavía no pudo ser identificada.

Por su parte la bicicleta quedó gravemente dañada con el cuadro y las ruedas deformadas. Al advertir el hecho, otros automovilistas se contactaron con servicios de emergencia.

Violento choque en la Ruta 7: una camioneta atropelló a una ciclista de 19 años

Una ciclista de 19 años protagonizó un fuerte accidente durante la noche del martes pasado en la Ruta 7, luego de ser embestida por una camioneta Nissan Frontier cuando circulaba por la segunda rotonda, en dirección Centenario-Vista Alegre.

Según dio a conocer Centenario Digital, el impacto se produjo minutos después de las 21 y provocó que la joven cayera sobre el asfalto. Pese al susto y a los golpes recibidos, permaneció consciente mientras aguardaba la llegada de la asistencia médica.

La primera ayuda llegó de manera inmediata. Una enfermera que pasaba por el lugar se detuvo para asistirla y controlar su estado, según informaron desde el medio local.

También intervino el exdirector del Consejo de Seguridad Municipal, quien colaboró con el ordenamiento del tránsito mientras se esperaba la llegada de la Policía y de la ambulancia.

Poco después arribaron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera y personal del Hospital Natalio Burd, que continuaron con la atención de la ciclista.

Tras una primera evaluación, los profesionales resolvieron trasladarla en ambulancia hasta el hospital para realizarle estudios y descartar lesiones de mayor gravedad. Finalmente, el cuadro no revestía gravedad y, aproximadamente una hora después del accidente, la joven recibió el alta médica.

La bicicleta involucrada era una Look rodado 29 y sufrió el impacto de la Nissan Frontier mientras ambas circulaban por el sector de la rotonda.

Qué dijo el conductor de la camioneta

Luego del choque, personal policial sometió al conductor de la Nissan Frontier al correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue negativo y también se constató que contaba con toda la documentación obligatoria para circular.

El automovilista explicó que circulaba por la mano Centenario-Vista Alegre cuando se encontró repentinamente con la bicicleta, que descendía en dirección a calle Ingeniero Ballester.

Las circunstancias precisas en las que ocurrió el impacto quedaron bajo análisis de los efectivos que intervinieron en el lugar.