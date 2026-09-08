Condenaron a un hombre a 9 años de prisión por abuso sexual contra dos niñas de su entorno familiar

Inicialmente el acusado fue condenado a diez años de prisión y la defensa impugnó. El hombre aprovechó la convivencia con las menores para cometer los abusos.

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en Neuquén capital. El acusado se aprovechó de la convivencia preexistente con las menores de edad, la condición de guarda y las amenazó para que mantengan en silencio los abusos.

La fiscal del caso Carolina Mauri junto con la defensa y la querella acordaron la condena de nueve años de prisión por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, en un contexto de convivencia con las menores de edad.

El acuerdo fue presentado hoy martes 8 de septiembre durante una nueva audiencia de determinación de pena, realizada luego de que la defensa impugnó la pena acordada de diez años de prisión y el Tribunal de Impugnación dispuso el reenvío del caso para una nueva cesura .

El acusado identificado como R.C.Q había sido declarado responsable de los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una mejor de 18 años, en concurso real.

El hombre se aprovechó de su condición de cuidador para cometer los abusos.

Los ataques sucedieron en tres viviendas de la capital neuquina

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los abusos sucedieron entre 2017 y 2023 en tres viviendas de Neuquén capital. Los ataques fueron cometidos cuando las víctimas convivieron con el condenado o permanecieron bajo su cuidado.

En ese contexto, el imputado aprovechó los momentos en que las menores quedaban a su cargo para cometer los abusos y las amenazó para evitar que contaran sobre los ataques de índole sexual.

Para establecer la pena, la fiscal Mauri consideró como agravantes la duración de los abusos, la diferencia de edad entre el condenado y las víctimas, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la violación de los deberes derivados de la guarda y convivencia.

El acusado amenazó a las niñas para que no cuenten sobre los abusos.

El hombre fue condenado previamente a 10 años de prisión y la defensa impugnó

La funcionaria también valoró las consecuencias psicológicas que sufrió una de las víctimas, que fueron acreditadas mediante pericias.

Como circunstancias atenuantes, Mauri contempló que el condenado no tenía antecedentes penales, tenía arraigo familiar y laboral, la conducta posterior a los hechos y la aceptación del inicio inmediato de la ejecución de la pena.

La Defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Mónica Palomba, intervino como querellante institucional en representación de las víctimas y prestó conformidad para que se realice el acuerdo.

La funcionaria también valoró las consecuencias psicológicas que sufrió una de las víctimas, que fueron acreditadas mediante pericias. Sebastián Fariña Petersen

El tribunal homologó el acuerdo de 9 años de prisión

El acusado R.C.Q fue inicialmente condenado a 10 años de prisión, pero una impugnación de la defensa modificó parcialmente la declaración de responsabilidad y dispuso el reenvío para una nueva audiencia de determinación de pena.

De esta manera, el tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Guaita y Lucas Yancarelli y la jueza Natalia Pelosso homologó el acuerdo por unanimidad y le impuso a R.C.Q. la pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo.

El condenado aceptó comenzar a cumplir la condena de manera inmediata, renunció a los plazos para recurrir la sentencia y quedó detenido en la misma audiencia.