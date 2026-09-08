Las consultas pediátricas de guardia aumentaron un 187%: qué dijo la Provincia

El segundo pico estacional de enfermedades respiratorias se desplazó hacia fines de agosto, marcando un claro desfasaje comparado al 2025.

El VSR es el virus predominante en las consultas de las últimas semanas.

Las consultas pediátricas por enfermedades respiratorias registradas en los servicios de guardia de la provincia sufrieron un incremento del 187,34% entre la semana 30 y la semana 35. Este marcado repunte confirma el atraso en la llegada del segundo pico estacional del año en las guardias hospitalarias y centros de salud .

Según los registros oficiales publicados por la Provincia en medios oficiales, la demanda en las guardias de urgencia mostró un rápido ascenso en un período de cinco semanas:

Los datos reflejan un comportamiento diferente en el calendario de virus respiratorios y en la presión sobre los servicios de urgencia:

La beba fue llevada de urgencia y pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.

Pico del año 2025 : El año pasado, la mayor demanda en las guardias se concentró más temprano, entre las semanas 24 y 25.

: El año pasado, la mayor demanda en las guardias se concentró más temprano, entre las semanas 24 y 25. Primer pico de 2026 : En la presente temporada, la primera gran ola en las guardias ocurrió en la semana 21, alcanzando un techo de 4.431 consultas totales por guardia (impulsadas mayoritariamente por la gripe o influenza) de las cuales 2.049 fueron pediátricas.

: En la presente temporada, la primera gran ola en las guardias ocurrió en la semana 21, alcanzando un techo de 4.431 consultas totales por guardia (impulsadas mayoritariamente por la gripe o influenza) de las cuales 2.049 fueron pediátricas. Segundo pico actual: Tras descender hasta un piso en la semana 30, la demanda de urgencia volvió a acelerarse hasta consolidar este segundo pico en la semana 35.

En lo que va del año, el registro semanal de atenciones en guardia en la última semana disponible alcanzó las 15.600, mostrando un incremento respecto de 2025 (14.900) y similar a 2024 (15.700). Este último dato es relevante, ya que es el anterior registro de un comportamiento bimodal de los picos de enfermedades respiratorias se había dado en 2024.

El Hospital Castro Renón de la Provincia de Neuquén.

Cambio de virus y prevención

A diferencia del brote de la semana 21, el virus predominante en las guardias es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

El VSR es un virus muy frecuente que provoca infecciones respiratorias. Se transmite principalmente a través de las secreciones que una persona infectada expulsa al toser o estornudar y también mediante el contacto directo con personas u objetos contaminados.

En muchos casos provoca síntomas similares a los de un resfrío común, como congestión nasal, tos y malestar. Sin embargo, en bebés y niños pequeños la infección puede evolucionar hacia cuadros más importantes.

La principal complicación es la bronquiolitis, una inflamación de las vías respiratorias más pequeñas que puede generar dificultad para respirar. También puede provocar neumonía.

Los menores de un año, y especialmente los bebés pequeños, se encuentran entre quienes presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la infección.

Además, las infecciones por VSR se han asociado con un mayor riesgo de presentar posteriormente episodios recurrentes de sibilancias y asma.

Frente a este escenario, el ministerio de Salud reitera la importancia de que las personas gestantes (entre las semanas 32 y 36,6 de embarazo) se apliquen la vacuna gratuita contra el VSR. Esta dosis transmite anticuerpos al recién nacido y previene complicaciones graves como bronquiolitis y neumonía durante sus primeros seis meses de vida, evitando así posteriores ingresos a los servicios de guardia.