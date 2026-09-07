Descubrieron una verdadera "cápsula del tiempo" prehistórica a orillas del Mari Menuco

Un hallazgo paleontológico de características excepcionales en las costas del lago Mari Menuco abrió una nueva e invaluable ventana al estudio de los ecosistemas patagónicos del período Cretácico .

La preservación conjunta de huellas fosilizadas de antiguas aves y de gigantescos saurópodos, los característicos dinosaurios herbívoros de gran tamaño, conforma un registro que los especialistas definen como una auténtica cápsula del tiempo para la ciencia regional.

El origen de este descubrimiento y rescate patrimonial estuvo signado, como muchos otros, por la casualidad y la curiosidad. Ocurrió durante una marcada y poco habitual bajante en el nivel del embalse, condición ambiental que dejó al descubierto sectores del terreno habitualmente sumergidos.

En ese escenario cambiante, un niño que recorría la zona costera, advirtió las singulares marcas impresas en la roca. Su observación atenta dio inicio a la intervención de los organismos especializados para preservar lo que resultó ser un yacimiento de jerarquía científica incalculable.

La rareza del hallazgo

En la disciplina paleontológica, la conservación de huellas de aves resulta un hecho sumamente infrecuente si se lo compara con el hallazgo de restos fósiles óseos.

La fosilización de este tipo de pisadas exige una conjunción de variables ambientales extremadamente precisas: el paso del animal sobre un sedimento blando y húmedo, un proceso de secado o endurecimiento posterior sin erosión destructiva y la cobertura por nuevas capas sedimentarias a lo largo de las eras geológicas. Estas icnitas permiten interpretar el comportamiento, el desplazamiento y las características del hábitat que frecuentaba la avifauna primitiva de la Patagonia.

Tras el aviso del hallazgo, se pusieron en marcha los protocolos de protección y relevamiento del patrimonio provincial. Los trabajos de rescate e investigación en el terreno estuvieron liderados por los paleontólogos Juan Porfiri y Domenica Santos, docentes e investigadores del Museo de Ciencias Naturales dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El operativo de recuperación

El operativo de campo se desplegó de manera coordinada con la Dirección de Patrimonio de la provincia de Neuquén, representada por Mateo Gutiérrez. Asimismo, las labores técnicas contaron con el trabajo del especialista Federico Poblete y la participación de la estudiante de la carrera de Geología, Mercedes Di Lorenzo, integrando la formación de jóvenes profesionales con el resguardo de la riqueza paleontológica local.

Una vez finalizadas las tareas de extracción y documentación en las costas de Mari Menuco, los materiales recuperados fueron trasladados para su custodia y conservación al Museo del Desierto Patagónico de Añelo (MDPA).

Esta institución municipal, que mantiene un convenio de trabajo permanente con la UNCo, continúa consolidando su acervo e infraestructura a partir del constante flujo de descubrimientos científicos en la zona de influencia de la cuenca. Con esta intervención, la Universidad Nacional del Comahue ratifica su lugar histórico como pilar en la investigación, la docencia y la preservación del patrimonio paleontológico en el norte patagónico.