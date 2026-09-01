Impresionante robo millonario en un barrio privado del Mari Menuco: saquearon nueve viviendas

El hecho fue denunciado este lunes al mediodía. Se presume que podrían ser más las casas afectadas.

Nueve viviendas fueron asaltadas durante el último fin de semana en Mari Menuco.

Un millonario robo sacudió al barrio privado La Península , ubicado en el lago Mari Menuco , luego de que el último fin de semana se registrara el saqueo de al menos nueve viviendas . El hecho fue descubierto este lunes cuando varios propietarios llegaron al lugar y advirtieron que sus casas habían sido violentadas.

De acuerdo al relevamiento policial, los delincuentes se llevaron un importante botín compuesto por televisores, herramientas, equipos de pesca, ropa y dos cuatriciclos.

Si bien hasta el momento se registraron nueve denuncias, se presume que podrían ser más las viviendas afectadas. En siete de las casas se denunciaron distintos faltantes, mientras que en las otras dos los delincuentes provocaron daños en puertas y ventanas.

Personal del Destacamento Mari Menuco intervino inicialmente en el lugar y luego se convocó a Criminalística, al Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales junto a la Comisaría 52 de Centenario.

Se llevaron un importante botin valuado en cifras millonarias. Gentileza: Policía de Neuquén.

Cómo sucedió el robo y qué elementos se llevaron

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector y coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, Néstor Catalán, confirmó que la denuncia inicial fue recibida alrededor de las 11:30 del lunes.

El relevamiento realizado por la Policía permitió establecer que los delincuentes recorrieron distintas propiedades y seleccionaron objetos de valor que podían retirar de las viviendas.

En la primera de las casas denunciadas, según detalló Catalán, se llevaron una motoguadaña, televisores, una pava eléctrica, una cafetera, una notebook, elementos de pesca y una caja con diferentes herramientas.

Los delicuentes se llevaron televisores, entre otros elementos. Gentileza: Policía de Neuquén.

En otra propiedad sustrajeron un televisor, mientras que de una tercera vivienda se llevaron una motoguadaña y diferentes herramientas de mano utilizadas principalmente para tareas de jardinería.

Sin embargo, uno de los elementos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el robo de dos cuatriciclos.

De la cuarta vivienda se llevaron un cuatriciclo Honda de aproximadamente 450 centímetros cúbicos, de color rojo y negro.

“Lo más llamativo es que en el último domicilio sustrajeron un Polaris, que es un cuatriciclo casi como un auto, cilindrada 1000, de color negro con rojo”, agregó Catalán.

Los investigadores sospechan que, por sus dimensiones, los delincuentes tuvieron que contar con otro vehículo para retirarlo del barrio.

“Entendemos que lo han cargado con algún vehículo porque en el lugar dejaron rota lo que es la llave de ignición, donde se le da arranque al vehículo, y lo dañaron”, señaló el jefe policial.

Además, se robaron dos cuatriciclos de un importante valor económico. Gentileza: Policía de Neuquén.

En una quinta vivienda desaparecieron cañas de pescar, una mochila con elementos de pesca y prendas de vestir. En otra de las propiedades sustrajeron ropa de neoprene, trajes utilizados para actividades acuáticas y más equipos de pesca.

Las últimas dos casas relevadas presentaban daños en sus accesos. En una de ellas violentaron una puerta trasera y en la novena encontraron daños en una puerta y una ventana, aunque sus propietarios inicialmente no detectaron elementos faltantes.

Cómo entraron los delincuentes a La Península

Una de las principales incógnitas que intenta resolver la investigación es cómo ingresaron y escaparon los ladrones del sector de Mari Menuco.

Según explicó Catalán, las viviendas afectadas no cuentan con cámaras particulares. El barrio posee seguridad privada en el ingreso y recorridos internos, por lo que los investigadores tomaron entrevistas filmadas tanto al personal de seguridad como a los propietarios.

También se intenta reconstruir los horarios de los recorridos realizados dentro de La Península. Una de las posibilidades bajo análisis es que los autores hayan utilizado algunas de las numerosas picadas existentes en los alrededores del lago, evitando de esa manera los ingresos habituales.

“No sabemos si salieron por las picadas porque tenemos un montón de picadas ahí”, indicó el comisario.

Los damnificados piden ayuda para recuperar los elementos robados. Gentileza: Policía de Neuquén.

Catalán explicó que existen caminos que permiten salir hacia Senillosa y Cutral Co, mientras que otros conectan con la Ruta 51 y posibilitan desplazarse hacia Vista Alegre Norte y posteriormente hacia Cinco Saltos.

Robos previos en el Mari Menuco

El episodio genera preocupación porque no es la primera vez que se registra un robo múltiple en viviendas de La Península.

Catalán recordó que durante enero se había producido otro importante episodio en el que delincuentes ingresaron a siete propiedades, aunque aclaró que no se trata de las mismas casas afectadas ahora.

Ahora, la Policía busca establecer si existe alguna conexión entre aquellos antecedentes y el nuevo golpe. Tras lo ocurrido, autoridades policiales mantuvieron una reunión con representantes del sector para analizar nuevas medidas de prevención y seguridad en La Península.