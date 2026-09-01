Vendían drogas desde una casa de Gregorio Álvarez: los condenaron con una multa millonaria

Los dos acusados reconocieron que utilizaban una vivienda para comercializar sustancias ilegales y venderlas a domicilio. La investigación detectó 89 movimientos compatibles con la venta de drogas.

La Justicia de Neuquén condenó a dos hombres a cuatro años de prisión efectiva por vender drogas en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén capital. La sentencia fue dictada tres meses después de la formulación de cargos, a partir de una investigación impulsada por la fiscal de caso Paula Yerfino.

Fueron sentenciados Braian Luis Leguizamón y Octavio Axel Danilo Romero , quienes reconocieron su responsabilidad y aceptaron cumplir cuatro años de prisión efectiva mediante un procedimiento abreviado.

Los condenados deberán pagar una multa de 55 unidades fijas cada uno, por un monto aproximado de $14 millones. Los dos hombre reconocieron que utilizaron una vivienda del barrio Gregorio Álvarez para comercializar y vender drogas a domicilio.

El inmueble fue restituido al propietario (familiar de uno de los acusados) y se ordenó comunicar la sentencia al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de Río Negro para que sea evaluada la situación.

La fiscal del caso Paula Yerfino.

Ambos hombres utilizaban una casa del barrio Gregorio Álvarez para vender drogas

La investigación determinó que ambos comercializaban estupefacientes entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026, desde una vivienda de barrio Gregorio Álvarez y mediante entregas a domicilio. Para concretar las operaciones utilizaban vehículos y cobraban pagos en efectivo, a través de movimientos de billeteras virtuales y transferencias bancarias.

La causa surgió a partir de seis denuncias anónimas que alertaban sobre la venta de drogas en la vivienda señalada. Con esa información, los investigadores realizaron distintas tareas para determinar cómo se desarrollaba la actividad y avanzar con las tareas que derivaron en un allanamiento del inmueble.

Los agentes detectaron 89 movimientos compatibles con la venta de drogas.

Los dos acusados deberán pagar una multa de 14 millones de pesos

El análisis de los movimientos financieros permitió detectar operaciones por más de $30 millones durante los meses analizados. Las tareas de investigación realizadas por el personal de Departamento Antinarcóticos de la Policía, se registraron 89 movimientos compatibles con la comercialización de drogas.

Finalmente, fueron condenados Braian Luis Leguizamón y Octavio Axel Danilo Romero a cuatro años de prisión efectiva por el delito de comercialización de sustancias ilícitas en la capital neuquina. Ambos deberán pagar una multa de 55 unidades fijas que equivalen a un total de 14 millones de pesos.

Los procedimientos culminaron con dos personas demoradas.

Cuatro allanamientos por robo terminó con el secuestro de drogas, un arma y municiones

Una investigación por un robo derivó en cuatro allanamientos en simultáneo en diferentes barrios de Neuquén capital que terminaron con resultados positivos. En una vivienda, los efectivos secuestraron 126 gramos de cannabis sativa y en otro domicilio se secuestró un arma de fuego, municiones y cargadores. Dos personas mayores de edad fueron demoradas por los agentes.

Las diligencias fueron realizadas por el personal de las Oficinas de Investigaciones Periferia I y II, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Las tareas de investigación identificaron a cuatro domicilios y se llevaron adelante los allanamientos de forma simultánea durante la tarde del viernes 28 de agosto.

Los agentes secuestraron 126 gramos de marihuana, un arma 9 mm y municiones

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, perfumes, televisores y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, los agentes encontraron 126 gramos de cannabis sativa en uno de los domicilios.

Uno de los resultados más relevantes tuvo lugar en el barrio Loteo Social II, donde los efectivos encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y numerosas municiones del mismo calibre. En ese domicilio también fueron secuestraron electrodomésticos.

Dos personas demoradas en los allanamientos

En uno de los domicilios allanados, los policías secuestraron celulares cuya procedencia no pudo ser establecida en el lugar. Mientras que el cuarto allanamiento finalizó sin resultados de interés para la causa.

Como parte de las diligencias, dos personas mayores de edad fueron demoradas por su presunta vinculación con el delito investigado. Los operativos permitieron reunir una importante cantidad de elementos probatorios que serán incorporados a la investigación por robo, establecer responsabilidades en el ilícito y la vinculación con las personas demoradas y recuperar los elementos denunciados como robados.