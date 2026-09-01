Madrugada violenta en Centenario: balearon dos casas y un joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón

La balacera se desató en el barrio Bella Vista cuando las viviendas recibieron más de 20 disparos. El joven de 19 años sufrió heridas en el cuello y en la pierna.

Una madrugada marcada por disparos, miedo y tensión se vivió este martes en Centenario , donde se registraron dos ataques a tiros contra dos viviendas del barrio Bella Vista. Los disparos comenzaron alrededor de las 0.15 y se extendieron hasta las 4.00 am cuando un joven de 19 años resultó herido en el pecho y en una de sus piernas , lo que motivó su traslado de emergencia hacia el hospital Castro Rendón de la capital neuquina.

El primer ataque sucedió alrededor de las 0.15 en una vivienda ubicada entre las calles Simón Bolívar y María Eugenia Figueroa , en el barrio Bella Vista. Una vivienda recibió más de 20 disparos en cuestión de segundos, en un ataque extremo que provocó que algunas personas se arrojaran al suelo para resguardarse de la balacera.

En ese momento, los agentes de la Comisaría Quinta y de la 52 fueron alertados del ataque armado y acudieron al lugar rápidamente. Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer y constataron los daños registrados en el frente de la vivienda con impactos en una ventana y en un paredón . Dentro del domicilio encontraron tres plomos deformados y en la vía pública habían siete vainas servidas.

Los primeros relevamientos pudieron determinar que los disparos fueron efectuaron desde una motocicleta en la que se movilizaban al menos dos personas. Tras el ataque, emprendieron la fuga hacia el sur con dirección hacia la meseta. A raíz del episodio, el personal de Criminalística fue convocado para intervenir en la causa.

El personal de la Comisaría Quinta y de la 52 fueron alertados de la balacera en el barrio Bella Vista.

Un joven de 19 años resultó herido en el cuello y en una pierna

Sin embargo, horas más tarde, se produjo otro ataque a tiros que hirió gravemente a un joven de 19 años. Cerca de las 4.00 am otra vivienda fue atacada en la zona de Hugo Chávez y Santa Fe, también del barrio Bella Vista de Centenario. El chico resultó con heridas en el pecho y en una de sus piernas.

La gravedad de las heridas motivó que la víctima sea trasladada de urgencia por un vehículo particular hasta el Hospital Natalio Burd, pero rápidamente se decidió derivarlo al Hospital Castro Rendón de Neuquén para recibir atención especializada. Actualmente, el joven permanece internado en estado reservado.

El joven de 19 años fue trasladado a la guardia del hospital Natalio Burd con una herida en el cuello y en la pierna.

Según informó el medio local Centenario Digital, cuando los agentes acudieron al lugar de la balacera, en la intersección de las calles Córdoba y Cuba se cruzaron un auto con varios ocupantes que transitaba a gran velocidad.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón para recibir atención especializada. Claudio Espinoza

La víctima permanece internada en el Hospital Castro Rendón en estado reservado

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda baleada detectaron que no había personas en su interior, pero minutos más tarde, identificaron que los residentes del lugar fueron los que trasladaron al joven herido hasta la guardia del hospital local.

Durante el procedimiento en la segunda vivienda, los uniformados encontraron varias vainas servidas en la calle y cinco plomos deformados en el sector del patio. Por el momento, se desconoce el móvil de los ataques y ambos ataques permanecen bajo investigación.