Los centros de esquí y parques de nieve de la provincia continúan abiertos durante septiembre y los residentes cuentan con distintas opciones de financiación y descuentos.

Mes del Residente en Neuquén: Provincia lanza descuentos y hasta 12 cuotas para esquiar en septiembre.

La temporada de invierno continúa durante septiembre en Neuquén y los residentes de la provincia cuentan con una serie de beneficios para aprovechar las buenas condiciones de nieve que permitieron extender la actividad en los principales centros invernales.

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales impulsa la continuidad de la temporada como una oportunidad para sostener el movimiento turístico en las localidades cordilleranas y, al mismo tiempo, facilitar que los propios neuquinos puedan recorrer y disfrutar los destinos de la provincia.

Chapelco, Lago Hermoso Ski Resort, Cerro Bayo, Caviahue y el Parque de Nieve Batea Mahuida mantienen sus propuestas durante septiembre gracias a la acumulación de nieve registrada en la cordillera. Esquí, snowboard y distintas experiencias de montaña continúan disponibles durante las primeras semanas de la primavera.

A este escenario se suman los beneficios vigentes a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que incluyen alternativas de financiación para centros de esquí, alquiler de indumentaria y equipamiento, alojamientos y consumos vinculados con los viajes dentro de la provincia.

Beneficios para disfrutar la nieve

Para consumos en cerros y centros de esquí de Neuquén, los clientes del BPN cuentan todos los días con hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

El mismo beneficio se encuentra disponible para el alquiler de ropa y equipos de esquí, permitiendo financiar en hasta 12 cuotas sin interés con Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Las opciones alcanzan también al alojamiento. En los hoteles del ISSN se puede pagar todos los días en hasta 6 cuotas sin interés con Confiable, Visa y Mastercard.

En las hosterías de Neuquén, de jueves a domingos, se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés con Confiable y hasta 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

También existe un beneficio especial para consumos en comercios de Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue, con hasta 6 cuotas sin interés todos los días utilizando Confiable, Visa y Mastercard.

Combustible y gastronomía

Los beneficios acompañan también otros gastos vinculados con una escapada por la provincia. Los martes, las compras de combustible cuentan con un ahorro de hasta el 25 por ciento, con un tope de reintegro de hasta 12.000 pesos, pagando con tarjetas premium de Visa o Mastercard.

Los miércoles, el beneficio se traslada a la gastronomía, también con hasta un 25 por ciento de ahorro y un tope de 12.000 pesos, abonando con tarjetas premium de Visa o Mastercard.

De esta manera, las herramientas abarcan distintos momentos de la experiencia turística: desde el traslado y el alojamiento hasta el acceso a la montaña, el alquiler del equipamiento y la gastronomía.

Septiembre también es invierno en Neuquén

Las buenas condiciones de nieve permitieron prolongar una temporada que ya registró un importante movimiento turístico. Entre el 29 de junio y el 23 de agosto se contabilizaron 193.456 turistas, más de 590.000 pernoctes y un consumo turístico superior a los 185 mil millones de pesos en la provincia.

En San Martín de los Andes, Chapelco continuará hasta fines de septiembre, mientras que Lago Hermoso Ski Resort tiene previsto mantener su actividad durante el mismo período de acuerdo con las condiciones de nieve. En Villa La Angostura, Cerro Bayo prolongará la actividad para esquiadores durante las últimas semanas del mes.

En el norte neuquino, Caviahue proyecta extender su temporada hasta fines de septiembre y vincularla con el fin de semana largo de octubre. En Villa Pehuenia-Moquehue, Batea Mahuida continuará abierto al menos hasta fines de septiembre, con esquí, snowboard, trineos, alquiler de equipos y escuela.

La combinación entre la extensión de la temporada y los beneficios disponibles permite que septiembre se convierta también en una oportunidad para que los neuquinos recorran su propia provincia, disfruten la nieve y acompañen la actividad de prestadores, comercios y establecimientos turísticos de los destinos cordilleranos.