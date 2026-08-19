La joven circulaba por la segunda rotonda cuando fue impactada por una Nissan Frontier. Cayó sobre el asfalto, fue trasladada al hospital.

Violento choque en la Ruta 7: una camioneta atropelló a una ciclista de 19 años. (Foto: gentileza Centenario Digital)

Una ciclista de 19 años protagonizó un fuerte accidente durante la noche del martes en la Ruta 7 , luego de ser embestida por una camioneta Nissan Frontier cuando circulaba por la segunda rotonda, en dirección Centenario-Vista Alegre.

Según dio a conocer Centenario Digital, el impacto se produjo minutos después de las 21 y provocó que la joven cayera sobre el asfalto. Pese al susto y a los golpes recibidos, permaneció consciente mientras aguardaba la llegada de la asistencia médica.

La primera ayuda llegó de manera inmediata. Una enfermera que pasaba por el lugar se detuvo para asistirla y controlar su estado, según informaron desde Centenario Digital.

También intervino el exdirector del Consejo de Seguridad Municipal, quien colaboró con el ordenamiento del tránsito mientras se esperaba la llegada de la Policía y de la ambulancia.

Poco después arribaron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera y personal del Hospital Natalio Burd, que continuaron con la atención de la ciclista.

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Tras una primera evaluación, los profesionales resolvieron trasladarla en ambulancia hasta el hospital para realizarle estudios y descartar lesiones de mayor gravedad. Finalmente, el cuadro no revestía gravedad y, aproximadamente una hora después del accidente, la joven recibió el alta médica.

La bicicleta involucrada era una Look rodado 29 y sufrió el impacto de la Nissan Frontier mientras ambas circulaban por el sector de la rotonda.

Qué dijo el conductor de la camioneta

Luego del choque, personal policial sometió al conductor de la Nissan Frontier al correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue negativo y también se constató que contaba con toda la documentación obligatoria para circular.

El automovilista explicó que circulaba por la mano Centenario-Vista Alegre cuando se encontró repentinamente con la bicicleta, que descendía en dirección a calle Ingeniero Ballester.

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Las circunstancias precisas en las que ocurrió el impacto quedaron bajo análisis de los efectivos que intervinieron en el lugar.

Demoras y tránsito reducido sobre la Ruta 7

El accidente generó complicaciones durante algunos minutos en uno de los sectores más transitados de la zona. Mientras la joven era asistida y se realizaban las actuaciones correspondientes, la circulación quedó reducida a un solo carril, lo que provocó algunas demoras para los conductores que atravesaban la rotonda.

La situación se normalizó rápidamente una vez que fueron retiradas tanto la bicicleta como la camioneta involucradas en el choque.

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El lugar donde ocurrió el accidente se encuentra a pocos metros de una pasarela peatonal y de un cruce semaforizado, dos alternativas destinadas a ordenar el paso de peatones y ciclistas en un sector con intenso movimiento vehicular.

Otro grave accidente que involucró a un ciclista en la Ruta 7

Un joven ciclista murió el pasado mes de julio tras ser embestido por una camioneta Ford Territory sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la estación de servicio Puma de Centenario. El siniestro ocurrió pasadas las 19:10, sobre la mano de circulación Neuquén-Centenario.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta Ford blanca conducida por un hombre impactó de lleno contra la bicicleta con su parte frontal y el lateral derecho. Como consecuencia del fuerte golpe, el ciclista murió en el acto.

Tras el impacto, la camioneta recorrió unos 50 metros antes de detenerse. El conductor no sufrió heridas, aunque se encontraba en estado de shock. Personal policial le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y luego fue trasladado al destacamento policial del puente.