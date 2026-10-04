El asesino de la niña de Villa La Angostura es de Río Negro y está en grave estado internado en San Martín

Será acusado de homicidio agravado por matar a su hija de 3 años para hacer sufrir a su pareja. E stá con custodia policial y una profunda herida en el cuello.

Horror por la muerte de una niña en Villa La Angostura.

Villa La Angostura sigue conmocionada y no se recupera del horror. A un día del sábado negro que marcó a fuego a la ciudad, se conocieron detalles escalofriantes del crimen de la nena de 3 años, confirmados de forma oficial a LM Neuquén por el Ministerio Público Fiscal (MPF) .

El autor del filicidio no es de Villa La Angostura. Es un trabajador oriundo de Río Negro que estaba realizando tareas en la localidad y que vivía solo en una casa sobre la Avenida 7 Lagos. Su pareja y su hija de 3 años, también de Río Negro, habían viajado para visitarlo. Esa visita terminó en tragedia.

Según la reconstrucción preliminar del MPF, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 18.30 en el interior de esa vivienda. En medio de una agresión del hombre hacia su pareja, y con la niña presente, el hombre tomó un arma blanca y atacó a su propia hija. La nena falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

Crédito: Federico Soto Federico Soto

Toda esta información fue confirmada a LM Neuquén por fuentes judiciales de primer nivel.

Asesino de la niña en Villa La Angostura: herido y bajo custodia

Tras el crimen, el agresor intentó quitarse la vida. Se autolesionó con heridas punzocortantes en el cuello y quedó en grave estado.

Por orden del fiscal del caso, Adrián De Lillo, permanece internado con custodia policial permanente en el hospital de San Martín de los Andes, a donde fue derivado de urgencia desde Villa La Angostura por la complejidad de su cuadro. Su evolución es reservada.

Debido a su estado, el MPF deberá esperar a que se estabilice para poder realizar la audiencia de formulación de cargos en su contra.

Gentileza La Angostura Digital

La madre de la niña, en tanto, permanece internada en el hospital de Villa La Angostura. En principio no presenta heridas físicas y su internación es por contención psicológica y acompañamiento tras el horror vivido. También es oriunda de Río Negro.

Doble calificación: mató a su hija para hacer sufrir a su pareja

El caso no será un homicidio simple. La calificación que prepara el fiscal De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila, es de las más graves del Código Penal.

El delito que se investiga es homicidio doblemente calificado por haber sido cometido contra un descendiente y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja.

En la jerga judicial, un femicidio vinculado. Matar a la hija para destruir a la madre.

El hermetismo sigue siendo total en Villa La Angostura. El fiscal De Lillo ya requirió al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial la autopsia de la víctima, que se realizará en la ciudad de Neuquén y será clave para la causa.

Además, pidió autorización a un juez de garantías para allanar la vivienda de Avenida 7 Lagos en las próximas horas. El objetivo es encontrar el arma homicida, secuestrar teléfonos celulares, ropa con rastros y cualquier otro elemento de interés para reconstruir la mecánica exacta del ataque.

Mientras tanto, la Policía provincial continúa con las entrevistas a testigos y el resguardo de la escena.

Un crimen atroz, sin antecedentes recientes en la villa, que convirtió una visita familiar en un sábado negro para toda la comunidad.