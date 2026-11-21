Un sismo de magnitud 6,7 en la ciudad peruana generó alarma en diversas regiones y fue percibido también en Quito y zonas de Colombia.

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió la región peruana de Junín a las 19:09 hora local.

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió la región peruana de Junín a las 19:09 hora local. Gentileza IGP

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes la región peruana de Junín , ubicada en el centro del país y limítrofe con el departamento de Lima, generando alarma entre los habitantes.

El movimiento telúrico se registró a las 19:09 hora local y tuvo una profundidad de 127 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor fue percibido con intensidad en diversas regiones peruanas, incluyendo la capital Lima y la zona de Costa Verde, donde se produjeron desprendimientos de tierras y rocas. También se sintió en la capital ecuatoriana, Quito , así como en algunas zonas de Colombia , donde los habitantes reportaron el movimiento de objetos colgantes.

Las autoridades peruanas no informaron de víctimas fatales ni daños materiales de consideración en un principio, aunque se reportaron afectaciones leves a edificios, apagones momentáneos y el bloqueo de algunas carreteras por caída de rocas. La Municipalidad de Lima confirmó que una joven resultó herida por el desprendimiento de un trozo de concreto.

Impacto del temblor en Ecuador y Colombia

El epicentro del movimiento se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región homónima. La profundidad del sismo, de 129 kilómetros según algunos reportes, contribuyó a que se sintiera en un radio amplio, incluyendo áreas como Oxapampa, Pasco y Huánuco.

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) , explicó que la profundidad intermedia del sismo permitió que el área de percepción fuera considerable y la duración del movimiento se extendiera, generando alarma entre la población. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa monitoreando zonas vulnerables.

En Junín, Loa Olivos, el sismo de 6.9 en Perú pilló a unos chicos en pleno partido de fútbol... Corrían sin entender todavía lo que estaba pasando... https://t.co/Innv1GUlDe — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 21, 2026

En total, se registraron 39 viviendas afectadas por el movimiento telúrico. Si bien la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población mantener la calma, tener lista la mochila de emergencia y ubicarse en zonas seguras ante posibles réplicas.

Una joven resultó herida por la caída de concreto en Lima

La Municipalidad de Lima informó que prevencionistas municipales auxiliaron a dos jóvenes en el jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima, luego de que una de ellas resultara herida por el desprendimiento de un fragmento de concreto.

La mujer fue trasladada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.

En Junín, Loa Olivos, el sismo de 6.9 en Perú pilló a unos chicos en pleno partido de fútbol... Corrían sin entender todavía lo que estaba pasando... https://t.co/Innv1GUlDe — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 21, 2026

El equipo municipal también asistió a una joven embarazada que presentó un cuadro de ansiedad como consecuencia del temblor.

Un segundo sismo de magnitud 5,0 durante la madrugada

Cerca de cinco horas después del movimiento principal, el IGP detectó otro sismo en el mismo sector de Junín.

El segundo temblor se registró a las 00:12 del sábado 21 de noviembre, tuvo una magnitud de 5,0 y ocurrió a 127 kilómetros de profundidad. El organismo informó que alcanzó una intensidad III en la ciudad de Junín.

El nuevo movimiento se produjo en la misma zona del terremoto de 6,7, que fue el de mayor magnitud registrado este año en la región.