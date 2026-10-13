Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la costa de Chile

El temblor se registró este martes por la noche en el océano Pacífico, a 20,71 kilómetros al oeste de Punta de Choros. El hipocentro se ubicó a 48 kilómetros de profundidad.

Un sismo de magnitud 5,1 se registró este martes 13 de octubre en el océano Pacífico Sur, frente a la costa de la región de Coquimbo, en el norte de Chile. El movimiento telúrico ocurrió a las 21.30, hora chilena, según los datos difundidos sobre el evento sísmico.

El epicentro se localizó a 20,71 kilómetros al oeste de Punta de Choros, una localidad costera de la región chilena. En tanto, el hipocentro, punto en el interior de la Tierra donde se originó el temblor, se ubicó a 48 kilómetros de profundidad.

El sismo se produjo en una zona marítima cercana a la costa chilena. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles daños materiales o personas afectadas por el movimiento.

Hora Local: 2026/10/13 21:30:49, mag: 5.1, Lat: -29.29, Lon: -71.67, Prof: 48.35, Loc : 20.71 km al O de Punta de Choros — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 14, 2026

¿Podría generar un Tsunami?

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartaron la posibilidad de un tsunami en el vecino país luego del sismo resgistrado en Coquimbo.

A través de las redes sociales, SENAPRED también replicó un mensaje similar. "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", posteó.

NOTICIA EN DESARROLLO.-