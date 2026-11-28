La provincia encabeza el crecimiento del empleo registrado en el país. Además, se radicaron 186 empresas durante el gobierno de Figueroa.

Neuquén, líder en el mundo del empleo: generó más de 13 mil puestos de trabajo en el sector privado.

La provincia de Neuquén continúa liderando el crecimiento del empleo registrado en el país. Desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa hasta junio de 2026, el trabajo privado creció un 9,5 %, lo que permitió generar 13.583 nuevos puestos.

Durante ese mismo período, 186 empresas se radicaron en territorio neuquino y la desocupación se redujo un 64 %.

Los resultados también se reflejan en los indicadores nacionales. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados en noviembre y correspondientes a agosto de 2026, Neuquén registró el mayor crecimiento interanual del empleo asalariado del país, con una suba del 6,1 %.

Además, la provincia encabezó la variación mensual, con un incremento del 0,6 % respecto de julio, en un contexto nacional en el que el empleo registrado cayó un 1 %.

“¿Qué quiere decir esto? Que el personal que entró a trabajar y que salió de la pobreza y que consiguió empleo es gente que nosotros hemos ido incorporando, o con el Emplea Neuquén o con la formación del Instituto Vaca Muerta”, destacó Figueroa.

Capacitación e inserción laboral

La estrategia impulsada por el Gobierno provincial combina el ordenamiento del Estado, la promoción de inversiones privadas y la formación de trabajadores neuquinos.

En ese sentido, durante los últimos dos años, más de 27.000 personas se capacitaron y certificaron en actividades estratégicas, mientras que otras 12.500 accedieron a empleos formales mediante herramientas del sistema público provincial.

Entre las principales iniciativas se encuentra Emplea Neuquén, un programa que vincula a quienes buscan trabajo con las empresas que necesitan incorporar personal.

También se destacan el Instituto Vaca Muerta, el Centro de Prácticas Simuladas y los programas Próximo Paso e IncluNeu-Puente, orientados a mejorar la formación, acercar a los jóvenes al mundo laboral y ampliar la inclusión sociolaboral.

El acompañamiento también alcanza a quienes buscan desarrollar sus propios emprendimientos. En este sentido, más de 2.300 personas recibieron asistencia técnica, capacitación y financiamiento para fortalecer sus proyectos productivos.

El crecimiento del empleo y su impacto

Para el gobernador Figueroa, uno de los principales desafíos de la gestión es que el crecimiento económico de la provincia tenga un impacto directo en la vida cotidiana de los neuquinos.

“¿Por qué estamos invirtiendo tanto en educación? Porque es lo único que genera movilidad social”, expresó el mandatario provincial. “¿Por qué estamos invirtiendo tanto en educación? Porque es lo único que genera movilidad social”, expresó el mandatario provincial.

En cuanto a los indicadores sociales, desde el Ejecutivo provincial señalaron que, desde el inicio de la gestión hasta junio de 2026, la pobreza en los hogares se redujo un 50 % y la indigencia domiciliaria, un 71 %.

El Gobierno de Neuquén busca consolidar un modelo de desarrollo en el que las inversiones, la capacitación y el crecimiento de la actividad económica se traduzcan en la generación de nuevos puestos de trabajo y mayores oportunidades laborales para los neuquinos.