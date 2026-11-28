Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la Ruta Provincial 51 durante la mañana del viernes 27 de noviembre , cuando el conductor de un auto chocó de frente contra una vaca que se cruzó sobre la calzada, obligando al traslado preventivo de una joven que iba el rodado al Hospital de Centenario . Es el segundo hecho de similares características ocurrido en el sector.

De acuerdo a información aportada por Centenario Digital, el episodio tuvo lugar pasadas las 11, a la altura del kilómetro 19 de la mencionada vía provincial. En el vehículo, un Honda Civic , viajaban dos jóvenes de 22 y 24 años con domicilio en San Patricio del Chañar , acompañados por una nena. En circunstancias que son materia de análisis en este momento, el rodado embistió de frente al animal de dos años, que avanzaba lentamente sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del violento impacto, una joven que iba en el automóvil sufrió distintos golpes y debió ser asistida en el lugar antes de ser derivada en ambulancia hacia el Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario. La atención y el traslado sanitario estuvieron a cargo del médico Correa , según los datos recabados sobre el procedimiento.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada estuvo relacionado con el trabajo posterior realizado por los efectivos de la División Tránsito Villa Obrera. Es que los uniformados habían participado hace pocos días de una instancia de capacitación específica sobre cómo actuar ante la presencia de animales sueltos tanto en zonas urbanas como en corredores ruteros.

Esa formación previa resultó determinante en este caso, ya que permitió a los agentes identificar a la vaca, que quedó herida tras la colisión, y avanzar con celeridad para dar con su propietaria. Una vez localizada, la mujer fue debidamente contactada y notificada por las autoridades respecto de lo ocurrido y las responsabilidades derivadas del siniestro.

Imagen ilustrativa

Preocupa la cantidad de accidentes de tránsito sobre la Ruta 51

Las reiteradas emergencias viales en la Ruta 51 vuelven a poner el foco sobre un corredor clave de la región, donde pocos días antes también se había producido otro accidente de tránsito con derivación hospitalaria. El martes 24 de noviembre por la mañana, un vuelco protagonizado por una joven de 20 años oriunda de Añelo movilizó a los equipos de emergencia a la altura del kilómetro 6, en inmediaciones del Distrito Industrial Río Neuquén, en cercanías de Vista Alegre.

En aquel episodio, reportado también pasadas las 11, la única ocupante de un Renault Sandero perdió el dominio del auto por causas que aún se investigan, despistó y terminó volcando sobre la banquisa Norte, a varios metros de la calzada, con severos daños materiales en el rodado.

Según precisó entonces el comisario Héctor Valdez, jefe de la División Tránsito Villa Obrera, intervinieron efectivos de la Comisaría 49°, personal de Tránsito y equipos médicos del hospital de Centenario, donde la conductora fue llevada para su evaluación antes de que los agentes pudieran practicarle el control de alcoholemia.

Mientras avanzan las actuaciones correspondientes a cada intervención, la presencia de ganado suelto en la calzada y los despistes en la Ruta 51 siguen generando preocupación entre quienes transitan a diario por la zona.