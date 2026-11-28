Las imágenes fueron registradas por un vecino y reflejan la violencia extrema de la pelea que duró varios minutos en plena calle.

La pelea ocurrió en la vía pública y generó preocupación entre los vecinos.

Un video registrado por un vecino del barrio Bouquet Roldán de Neuquén capital muestra un violento enfrentamiento entre un grupo de personas a plena luz del día. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron preocupación por la gravedad del episodio.

Si bien hasta el momento se desconoce el motivo que desencadenó el conflicto en plena vía pública, las imágenes dan cuenta del nivel de violencia con el que se desarrolló la pelea.

Las protagonistas del enfrentamiento son dos mujeres que comienzan a agredirse y a tirarse del cabello hasta terminar en el suelo. En medio de la pelea, varios hombres y mujeres, de ambos lados, se suman al disturbio.

Palos, cuchillos y patadas: el violento enfrentamiento en Bouquet Roldán

En total, más de diez personas estuvieron involucradas en el enfrentamiento. Incluso, el episodio adquiere un mayor grado de preocupación debido a que en las imágenes también se observa la presencia de menores de edad.

Lejos de intentar separar a las protagonistas de la pelea, varios de los involucrados se sumaron a las agresiones con palos, piñas y patadas.

Uno de los momentos de mayor tensión quedó registrado cuando uno de los participantes exhibió un cuchillo de grandes dimensiones, tipo carnicero, en medio del tumulto.

Cómo terminó la violenta pelea en Neuquén

Finalmente, luego de varios minutos de agresiones, las personas que se encontraban en el lugar lograron separar a las dos mujeres. Una de las protagonistas ingresó a un domicilio junto a sus acompañantes, mientras que la otra se alejó del lugar.

Hasta el momento, se desconoce qué motivó el violento enfrentamiento en el barrio Bouquet Roldán, si alguna de las personas involucradas resultó herida o si se radicó alguna denuncia policial.

Piedras, miedo y otra pelea callejera: se revolearon con baldosas en pleno bajo neuquino

Los comerciantes del Bajo neuquino aseguraron que están cansados de convivir a diario con situaciones de violencia y reclaman mayor presencia policial en las calles. El último episodio ocurrió este martes por la tarde y quedó registrado en un video: un grupo de personas se enfrentó en la vía pública y utilizó baldosas que habían arrancado de la vereda como proyectiles.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en inmediaciones de las calles Sarmiento, Laínez y Leguizamón. Según relató Paula, una de las comerciantes de la zona, no se registraron personas heridas ajenas al grupo que protagonizó la pelea ni daños en las vidrieras, aunque sí quedaron veredas deterioradas por las baldosas que fueron utilizadas durante el enfrentamiento.

"Estamos cansados todos los comerciantes, es un cansancio muy generalizado", contó Paula en diálogo con R7. Según explicó, los comerciantes vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre situaciones que, de acuerdo con su relato, se repiten prácticamente todos los días.

La comerciante señaló que algunas de las personas que permanecen en el sector se presentan como vendedores ambulantes y ofrecen medias, bolsas u otros productos. También aseguró que suelen acercarse a personas que circulan en vehículos o caminando y que, en determinadas ocasiones, ingresan a los comercios.

"Siempre entran a los negocios, son violentos, son maleducados. No hay presencia policial, que es lo que más nos preocupa", sostuvo.