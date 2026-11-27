El exdocente de música condenado por abuso sexual infantil dejó la prisión domiciliaria y fue ingresado a la Unidad de Detención N°11 de Neuquén luego de que se rechazara una apelación ante la Corte Suprema.

El exmaestro de música Walter Guido Herrera , condenado a 18 años de prisión en la causa por abusos sexuales cometidos contra alumnos del Jardín 31° de Neuquén , comenzó a cumplir su condena de manera efectiva en la Unidad de Detención N°11 durante la noche del jueves. El traslado se concretó luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazara un recurso interpuesto por la defensa para acudir ante la Corte Suprema de Justicia .

Según detalló en diálogo con Radio 7 el abogado querellante Gustavo Lucero , el procedimiento se realizó en las últimas horas del jueves, tras conocerse la resolución del TSJ. Efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén acudieron al domicilio donde el condenado cumplía prisión domiciliaria y, por orden de la jueza de ejecución, lo trasladaron e ingresaron a la cárcel provincial -presuntamente al pabellón 9- cerca de las 21.30. A partir de ese momento, la prisión preventiva que venía transitando pasó a convertirse en ejecución efectiva de la pena.

Lucero recordó que los hechos denunciados tuvieron su origen entre marzo y julio de 2022 y que la causa llegó a juicio por jurados en noviembre de 2024 , tras haber sido declarada compleja, lo que extendió el proceso penal a unos cuatro años. En aquel debate, que el querellante calificó como el más extenso registrado hasta entonces en la provincia de Neuquén, con un mes de duración, se abordaron 24 casos inicialmente, uno de los cuales no fue acusado por la fiscalía al inicio del juicio.

Sobre los 23 hechos restantes, el jurado popular declaró culpable a Herrera en 12 episodios que consideró plenamente acreditados, mientras que resolvió por la no culpabilidad en los 11 restantes ante la duda. Tras la etapa de cesura, se le impuso una pena de 18 años de prisión.

El letrado explicó que, en el sistema penal neuquino, el cumplimiento efectivo de una condena no se hace exigible de manera inmediata tras el fallo inicial, ya que la persona condenada tiene derecho a transitar distintas instancias recursivas. En este caso, la defensa acudió al Tribunal de Impugnación, integrado por tres jueces que revisaron tanto el veredicto del jurado como la pena, instancia que confirmó lo resuelto, y posteriormente recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia. Lucero señaló incluso que el paso del tiempo había generado preocupación meses atrás ante el riesgo de que la causa se viera afectada por la extinción de la acción penal.

Con el rechazo del recurso para llegar a la Corte Suprema por parte del TSJ, se agotaron las vías recursivas locales y quedó habilitada la ejecución de la condena en una unidad carcelaria. Lucero también remarcó que, antes de la detención domiciliaria que cumplió hasta el jueves, el imputado había permanecido alojado en una dependencia policial provincial y luego bajo el Servicio Penitenciario Federal, tras planteos de su defensa sobre las condiciones de detención en la etapa inicial.

Claudio Espinoza

El impacto en las familias y el valor del juicio por jurados

Consultado sobre la reacción de las familias de los niños, el abogado querellante expresó que la noticia representa un alivio para dar vuelta la página e intentar iniciar una nueva etapa, aunque aclaró que aún no había conversado personalmente con todas ellas tras el traslado.

Asimismo, destacó el fuerte impacto emocional y sanitario que atravesaron tanto las víctimas directas como las familias durante el proceso. Mencionó que muchos niños continúan con tratamientos y terapias, y que varios padres y personas vinculadas a los menores sufrieron problemas de salud e incluso cuadros graves, como ideaciones suicidas, agravados por el desgaste de transitar audiencias, entrevistas e instancias como la Cámara Gesell a lo largo de los años.

Finalmente, Lucero valoró el rol del juicio por jurados -cuya condena había sido cuestionada en distintos momentos, sosteniendo que el jurado actuó con objetividad e imparcialidad al absolver cerca de la mitad de los hechos analizados- y resaltó el trabajo conjunto de la fiscalía, la Defensoría de los Derechos Humanos y las querellas durante la causa.