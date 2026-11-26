Patrocinado Mercado de Carnes sortea casas y autos, y abren más sucursales en Neuquén

La cadena inaugura locales en Diagonal España y Santa Fe y en Perito Moreno y Bahía Blanca, con promociones, eventos y sorteos vigentes hasta fin de año.

Mercado de Carnes se prepara para celebrar las fiestas junto a sus clientes con un gran sorteo y nuevas aperturas en la ciudad de Neuquén. Podés participar desde el 20 de noviembre hasta el 29 de diciembre inclusive.

En el marco de su crecimiento, la cadena inaugurará dos nuevas sucursales en la ciudad. La primera abrirá sus puertas el viernes 27 de noviembre , a partir de las 9 horas, en la esquina de Diagonal España y Santa Fe.

Las actividades en el marco de dicha inauguración se realizarán a partir de las 18hs y contarán con juegos, sorteos, foodtruck y sanguchitos para quienes se acerquen a compartir la inauguración. ¡¡Y la posibilidad de participar en un doble sorteo!! El sorteo de fin de año y el sorteo por la inauguración: un viaje para dos personas a Brasil con aéreos, alojamiento y traslados.

Podrán participar todas las personas, sin mínimo de compra, que realicen compras desde el día de la apertura hasta el 6 de diciembre inclusive.

Por la inauguración también habrá ofertas especiales válidas desde el día de la inauguración, este viernes 27 de noviembre, hasta el 7 de diciembre inclusive:

Asado Tira Congelado: $9.999 el kilo

Asado 7 costillas congelado FRP:. $17.999 el kilo

Vacío congelado Swift Black: $13.999 el kilo

Matambre congelado: $9.999 el kilo

La segunda apertura será el viernes 4 de diciembre, también desde las 18 hs, en Perito Moreno y Bahía Blanca. Allí se repetirá la propuesta con juegos, sorteos y sanguchitos, para celebrar junto a los vecinos la llegada de una nueva sucursal.

Además, habrá un sorteo exclusivo por un viaje a Brasil para dos personas, con aéreos, traslados y alojamiento. Podrán participar quienes realicen compras en las nuevas sucursales durante la acción promocional. Es decir, desde el 4 de diciembre hasta el 13 de diciembre inclusive.

Desde el 20 de noviembre hasta el 29 de diciembre, quienes realicen una compra mínima de $80.000 en todas las sucursales de Neuquén, Plottier y Centenario podrán participar por importantes premios. El sorteo se realizará el 31 de diciembre, en vivo por Instagram.

Por otra parte, el 10 de diciembre se realizará la reinauguración de la sucursal de Alcorta.

Con estas propuestas, Mercado de Carnes continúa ampliando su presencia en la región y acercando nuevas experiencias a sus clientes.