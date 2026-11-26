El programa de ordenamiento del Estado que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa tiene entre sus ejes el cumplimiento de las obligaciones de los empleados públicos y la eliminación de prácticas que durante décadas afectaron el funcionamiento de la administración.

En esa línea, la Provincia dispuso cuatro nuevas cesantías, que se suman a las que comenzaron ni bien asumió la nueva gestión, en diciembre de 2023. Tres de los despidos fueron por abandono de cargo , debido a reiteradas inasistencias injustificadas (lo que se conoce como ñoquis) y una por presentar un certificado médico apócrifo -o trucho - en un intento frustrado de justificar faltas laborales.

Las medidas fueron oficializadas esta semana y alcanzan a agentes de distintas dependencias provinciales, al tiempo que ponen en evidencia que, lejos de retraerse, la tolerancia cero está más vigente que nunca.

Los casos de abandono de cargo y faltas de conducta

Uno de los casos corresponde a Ronald Jonathan Céspedes Andino, agente de planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. El gobierno provincial dispuso su cesantía por abandono de cargo y distintas faltas de conducta graves en el ámbito laboral.

Entre los hechos acreditados figuran inasistencias injustificadas en abril y agosto de 2024 y un extenso período comprendido entre abril y julio de 2025. También se consignaron episodios en los que se quedó dormido durante sus turnos de trabajo, utilizó vocabulario improcedente con usuarios, realizó comentarios inapropiados y mantuvo conductas contrarias a las obligaciones de servicio. El expediente también incluyó denuncias por la presunta sustracción de pertenencias de un usuario.

Cesantearon a un empleado por presentar un certificado médico trucho

Otro de los despidos alcanzó a Néstor Fabián Martínez, quien se desempeñaba en la subsecretaría de Cultura, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Se dispuso su cesantía por presentar un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias injustificadas entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024.

Dos agentes de la subsecretaría de Familia y Niñez

En tanto, que también se resolvió la cesantía de Mónica Gabriela Mariano, agente de planta permanente de la subsecretaría de Familia, dependiente del ministerio de Gobierno. La medida se fundamentó en el abandono de cargo por reiteradas ausencias injustificadas durante distintos períodos entre noviembre de 2022 y junio de 2024, varios de ellos superiores a cinco días laborables consecutivos.

El cuarto caso corresponde a Valeria Andrea Prieto, también perteneciente a la planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. En el expediente consta que se dispuso su cesantía por abandono de cargo, tras comprobarse inasistencias injustificadas entre el 2 de enero y el 30 de septiembre de 2024.

Ordenaron recuperar los haberes que se pagaron indebidamente

Los decretos de cesantía también instruyen a las áreas de Recursos Humanos de los ministerios correspondientes a iniciar los mecanismos administrativos para recuperar las sumas que pudieran haberse abonado indebidamente en concepto de haberes.

Desde el comienzo de su gestión, Figueroa estableció una política de tolerancia cero frente al incumplimiento de las responsabilidades laborales, con medidas disciplinarias que alcanzan a distintos organismos y dependencias. Los cuatro casos conocidos ahora se incorporan a una extensa serie de actuaciones administrativas que reflejan la decisión de establecer reglas claras en el Estado: el salario público debe estar asociado al cumplimiento efectivo de las obligaciones y al compromiso con el servicio que se brinda a la ciudadanía. Neuquén ha cambiado, de eso no hay dudas.