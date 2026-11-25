Los trabajos comprenden aproximadamente 400 metros del curso de agua e incluyen tareas de limpieza y retiro de vegetación que obstaculizan el escurrimiento.

En qué arroyo del norte neuquino trabajan por los efectos de El Niño.

En Andacollo, la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia lleva adelante trabajos de acondicionamiento y limpieza del arroyo Torreón , como parte de las acciones preventivas ante posibles nuevas tormentas.

La intervención comprende aproximadamente 400 metros del curso de agua e incluye tareas de corte y retiro de material vegetal, árboles y otros elementos que obstaculizan el escurrimiento.

Los trabajos se realizan con maquinaria pesada y tienen como objetivo recuperar la capacidad de conducción del arroyo, asegurar el normal escurrimiento del agua ante eventuales precipitaciones intensas y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar a los terrenos linderos.

Estas acciones forman parte del operativo territorial que desarrolla Recursos Hídricos en distintas regiones de la provincia, priorizando la limpieza y el acondicionamiento de cauces, desagües y sectores críticos para mejorar las condiciones de drenaje y prevenir situaciones de anegamiento e inundación.

La intervención en el arroyo Torreón se suma a las tareas coordinadas con municipios y comisiones de fomento, en una estrategia que combina la atención de los daños ocasionados por las últimas tormentas con trabajos preventivos para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades frente a nuevos eventos climáticos.

Neuquén se prepara para El Niño con siete centros de evacuación

Neuquén comenzó a reforzar su operativo de emergencia ante la posibilidad de lluvias persistentes y tormentas intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Las autoridades provinciales trabajan contra reloj para preparar centros de evacuación, identificar a las familias que viven en sectores inundables y garantizar recursos para responder si las condiciones meteorológicas complican la situación en distintas localidades.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, confirmó en LU5 que se instalarán siete centros madre de evacuación y acopio, distribuidos estratégicamente en la provincia. La planificación contempla incluso el escenario de que algunas localidades queden completamente aisladas durante varios días por las precipitaciones.

La funcionaria explicó que los especialistas advirtieron sobre el impacto que podría tener el fenómeno climático en Neuquén y remarcó que esta etapa es clave para anticiparse. Por eso, durante toda la semana se estarán llevando a cabo recorridas y reuniones con intendentes y equipos locales para definir las necesidades de cada región.

Los centros de evacuación tendrán reservas de alimentos, agua potable, colchones, frazadas, elementos de higiene y materiales de limpieza. También se prepararán depósitos especiales para que hospitales, clínicas y organismos de servicios públicos cuenten con insumos suficientes.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el acceso al agua segura. La funcionaria explicó que, cuando se producen inundaciones, las napas pueden elevarse y provocar contaminación por el contacto entre el agua potable y los líquidos cloacales.

La asistencia incluirá a los animales. Los centros tendrán caniles, alimentos y elementos para atender a las mascotas, además de forraje para los animales de producción. La intención es que las familias puedan evacuar sin tener que dejar a sus animales desprotegidos.

La planificación incluye a Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Piedra del Águila. También se analiza la cantidad de centros necesarios para la región Confluencia, especialmente en Centenario y Vista Alegre, y para la zona sur.