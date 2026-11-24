La premiación se realizará el 1 de diciembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Neuquén tendrá representación en la segunda edición del evento.

Se viene la segunda edición de los Martín Fierro d e la Salud . La premiación, creada y organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), busca distinguir la vocación, el compromiso, la innovación y la divulgación de profesionales , equipos e instituciones sanitarias de todo el país.

Este año, la provincia de Neuquén tendrá dobre representación entre los prenominados. El Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura fue postulado en la categoría Acceso equitativo a la salud, un reconocimiento al trabajo que realiza la institución para garantizar la atención sanitaria de la comunidad. Además, el Ministerio de Salud también fue incluido en la misma sección.

La ceremonia se celebrará el martes 1 de diciembre de 2026 en el complejo Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . El evento reunirá a profesionales de la medicina, investigadores, autoridades de instituciones sanitarias y referentes de la comunicación especializada en salud y bienestar.

La primera edición de los galardones se realizó en noviembre de 2025, con más de 600 invitados. En aquella oportunidad, el médico Alberto Cormillot se quedó con el Martín Fierro de Oro, mientras que el Instituto FLENI fue distinguido por su compromiso social.

Orgullo y alegría en Villa La Angostura

En diálogo con medios radiales, la directora del hospital, Lorena Bentivegna, expresó su alegría por la postulación y destacó el trabajo cotidiano de quienes integran el sistema público de salud.

“A nosotros nos tomó por sorpresa. No habíamos tenido inicialmente una notificación oficial, pero nos pusimos en conocimiento de que estamos postulados y la verdad es que estamos contentos, muy orgullosos y agradecidos por esta postulación”, manifestó. “A nosotros nos tomó por sorpresa. No habíamos tenido inicialmente una notificación oficial, pero nos pusimos en conocimiento de que estamos postulados y la verdad es que estamos contentos, muy orgullosos y agradecidos por esta postulación”, manifestó.

En ese sentido, la directora puso en valor el reconocimiento y la concepción bajo la cual trabajan los profesionales de la institución.

“Nosotros trabajamos desde una concepción de derecho a la salud y que nos reconozcan desde este espacio nos parece sumamente positivo. Nos pone en un lugar de agradecimiento, de mucha responsabilidad y, sobre todo, de agradecimiento para con los trabajadores, que son quienes ponen todos los días este sistema de salud en marcha”, sostuvo.

Bentivegna explicó que el reconocimiento no se limita al establecimiento hospitalario, sino que también alcanza a los cuatro centros de salud que dependen de la institución, tres ubicados en Villa La Angostura y uno en Villa Traful.

El trabajo de los equipos sanitarios contempla tanto la atención asistencial como la prevención y la promoción de la salud, con el objetivo de acompañar a la comunidad durante las distintas etapas de la vida.

Los desafíos de garantizar el acceso a la salud

Una de las particularidades que tiene el sistema sanitario de Villa La Angostura está relacionada con las características geográficas, demográficas y turísticas de la localidad cordillerana.

“Tenemos una población estable de alrededor de 15.000 habitantes y durante la temporada turística esto se multiplica un montón”, explicó Bentivegna. “Tenemos una población estable de alrededor de 15.000 habitantes y durante la temporada turística esto se multiplica un montón”, explicó Bentivegna.

A esto se suman las distancias respecto de los centros sanitarios de mayor complejidad y las dificultades que pueden generar las condiciones climáticas, que en reiteradas oportunidades dejaron aislada a la localidad.

Actualmente, el hospital público es el único establecimiento de Villa La Angostura que cuenta con guardia de emergencias, internación y quirófano.

Si bien la localidad dispone de consultorios privados, la institución pública concentra las prestaciones de mayor complejidad disponibles en la ciudad.

En aquellos casos en los que los pacientes requieren atención en terapia intensiva, las derivaciones se realizan principalmente a San Martín de los Andes, aunque también pueden concretarse hacia Bariloche, dependiendo de la cobertura médica, o hacia Neuquén capital.

En paralelo al reconocimiento nacional, Bentivegna adelantó que la institución trabaja en dos importantes proyectos para fortalecer la atención sanitaria: la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Piedritas y la incorporación de un tomógrafo.

Quiénes son los postulados en la categoría

El Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura no será la única representación neuquina en esta instancia de los premios. El Ministerio de Salud de la provincia también fue postulado en la categoría Acceso equitativo a la salud.

La categoría reúne a diez instituciones, programas y organismosvinculados con la salud pública y privada de diferentes puntos del país.

Entre los postulados se encuentran:

Fundación AMTENA – Operativos Oftalmológicos.

Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos

Aires.

Secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del

Gobierno de Córdoba.

Municipio de Escobar.

Servicio de Cardiología del Hospital Escuela de Agudos Dr.

Ramón Madariaga.

División Enfermería de la Secretaría Técnica del Ministerio de

Salud de San Juan.

Fundación Favaloro.

Ministerio de Salud de Neuquén.

Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Charles Centro Oftalmológico.

La votación al publico estuvo abierta hasta este lunes 23. La premiación se realizará el proximo martes 1 de diciembre.

Más allá del resultado, la postulación representa un reconocimiento al trabajo de los profesionales y trabajadores de la salud pública neuquina que, desde la cordillera, garantizan diariamente la atención de vecinos y turistas.