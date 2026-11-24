Desde Coherencia, Marcela Pagano efectuó el pedido y exigió al Senado que se expida antes de la toma de juramento.

La senadora neuquina, Nadia Márquez , por La Libertad Avanza, deberá eludir otro escollo para poder integrar el Consejo de la Magistratura . Tras conocerse que fue propuesta para ser una de las cuatro integrantes en representar a la Cámara Alta en el Consejo, la diputada nacional por Coherencia, Marcela Pagano, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para presentar un pedido de impugnación contra la designación de la legisladora neuquina.

“La senadora fue imputada por estafa en una causa penal por la entrega de títulos sin validez oficial, que terminó por suspensión del juicio a prueba. Ese antecedente no fue examinado por ninguna autoridad antes de designarla”, señaló la legisladora de Coherencia, según El Parlamentario.

Pagano también exigió al Senado que rectifique esa decisión antes de la toma del juramento en el organismo judicial. Junto con Márquez por LLA habían propuesto por el PJ Florencia López (La Rioja) y Eduardo de Pedro (Buenos Aires); y por la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad .

La diputada devenida a opositora aseguró que la neuquina fue imputada en una causa de la justicia penal de la provincia de Neuquén por “estafa y otras defraudaciones”. Indicó que fue por el presunto cobro de cuotas por carreras dictadas en el Instituto Cristiano Internacional y en una segunda institución que se conoció como “Universidad Cristiana Logos” que luego pasó a llamarse “Universidad Regency”.

Qué dijo la senadora neuquina

A pesar de estar muy activa en redes, a propósito de un homenaje suspendido en la UBA a Mario Santucho, sobre este último pedido de impugnación no respondió en las últimas horas. Pero hace un tiempo sostuvo, sobre este asunto de las estafas, respondió a C5N: "Me encanta que estén tan preocupados por mí…. Faltó poner que fui sobreseída, es decir, se confirmó mi inocencia".

Títulos sin validez oficial

Uno de los casos que se dieron a conocer en su momento en LM Neuquén fue el de una joven que no pudo obtener su título oficial. Durante cuatro años, Paola soñó con recibirse de periodista. Había cursado todas las materias, rendido los exámenes y tenía su libreta completa, firmada por profesores y por quien se presentaba como representante legal de la institución. Pero un día, todo se derrumbó. “Me entero por una de las chicas, y después en el Consejo Provincial de Educación, que el título no era válido”, relató en diálogo con el programa Despierta Neuquén de Cadena Uno. Se trata de una de las damnificadas por los títulos truchos otorgados por la familia de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

La causa se cerró en 2016 con una probation, pero en el medio de la campaña política de las elecciones 2025, distintos sectores reavivan la polémica, incluso en los carteles callejeros de la ciudad, con la leyenda "Nadia estafadora". El periodista Carlos Eguía y candidato a senador por Fuerza Libertaria le pidió la renuncia hace unos días. "Ya renunció Espert, es tu turno, Nadia Márquez", dijo en las redes sociales.

La historia se remonta a fines de los años noventa. La institución se presentaba como Universidad Cristiana Logos, y funcionaba en el colegio AMEN, vinculado a la familia Márquez. “Después, la misma persona que firmaba los recibos de esa universidad pasó a firmar los de otra", recordó Paola en la entrevista radial. Era la Universidad Regency, y más tarde Facultad de Periodismo de la Internacional Christian University”, recordó Paola.

Mi sueño estuvo a una tesis de hacerse realidad. Nunca nos pidieron perdón. Muchos nos preguntan si es verdad, y tenemos todo para demostrar que lo es”, dijo con tristeza. “Con esa universidad incluso viajamos a Buenos Aires, conocí a Hugo Machiavelli y hasta a Jorge Lanata. Mi sueño era trabajar en radio”, recordó.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

La causa judicial por defraudación y estafa tuvo como una de las acusadas a Nadia Márquez, quien se benefició con una suspensión de juicio a prueba (probation), lo que le permitió evitar un juicio oral y público.

Paola aseguró que las víctimas nunca fueron consultadas sobre esa medida judicial y que, según denunció, "después de que nos enteramos de la probation, empezamos a buscar al abogado, pero no nos recibió. Hubo un arreglo entre él y los Márquez. A nosotros nunca nos preguntaron si aceptábamos eso”.

Probation a Nadia Márquez en 2016

Como publicó en su momento LMNeuquén, la Ley de Ficha Limpia (solo en el ámbito provincial) alcanza a la actual diputada nacional y candidata a senadora por la Libertad Avanza, Nadia Márquez, quien fue imputada por “ estafa y otras defraudaciones” (expediente 6982/13), junto a Lucio Fernández, Marcelo Lafitte, Hugo Macchiavelli y Augusto Himitian, acusados de otorgar títulos truchos en dos instituciones terciarias dentro de la provincia de Neuquén.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez. Sebastián Fariña Petersen

Márquez se acogió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba o probation, que implica un acuerdo entre el imputado y el Estado para evitar el juicio oral y la pena de prisión.

En 2013 la legisladora accedió a ese beneficio y en 2016 se cerró la causa penal con sobreseimiento por haber cumplido las condiciones en ese marco de suspensión de juicio a prueba.