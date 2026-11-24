Las imágenes, típicas de la etapa de trashumancia en el norte neuquino, reflejan el duro camino que atraviesan los animales hasta llegar a destino.

La i ncreíble postal de una gran cantidad de animales cruzando a pie el río Neuquén , en el norte neuquino , generó sorpresa y emoción . Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y reflejan el duro camino que deben atravesar los crianceros junto a su ganado durante la época de trashumancia.

El registro muestra el trabajo del criancero Gabriel Retamal , desde su llegada a la orilla del río con un camión cargado de vacas hasta el momento en que las baja y arrea para que, junto a otros animales, comiencen la travesía en medio del agua.

Las imágenes resultan impactantes por la fuerza de la correntada y el esfuerzo que deben realizar tanto el criancero como los animales para avanzar y alcanzar la otra orilla.

De acuerdo con las imágenes compartidas, el cruce tuvo lugar en la zona de Manzano Amargo, desde donde el trabajador habría partido rumbo a los campos de veranada en El Tranquero.

La escena refleja una de las tantas dificultades que enfrentan las familias crianceras del norte neuquino durante esta época del año, cuando comienzan a trasladar su ganado hacia las zonas altas de la cordillera. Una postal que, además de sorprender por su imponencia, pone en valor el sacrificio y la dedicación de quienes mantienen viva esta tradición ancestral.

Qué es la veranada

La veranada es una práctica ancestral de los crianceros del norte neuquino que consiste en el traslado de sus animales desde los campos bajos de invernada hacia las zonas cordilleranas de mayor altura, en busca de mejores pasturas naturales y disponibilidad de agua durante los meses más cálidos del año.

El traslado estacional del ganado, conocido como trashumancia, comienza habitualmente en noviembre. Los animales permanecen en los campos de veranada hasta los primeros meses del otoño, cuando las bajas temperaturas y las primeras nevadas marcan el regreso de las familias a los puestos de invernada.

Durante estas travesías, los crianceros recorren grandes distancias junto a sus piños de chivos, ovejas y otros animales, utilizando las históricas huellas de arreo y, en algunos tramos, las rutas provinciales y nacionales.

Los recorridos pueden extenderse durante varios días e implican atravesar ríos, arroyos, caminos de montaña y terrenos de difícil acceso, muchas veces bajo condiciones climáticas adversas.

La trashumancia, una tradición que perdura

Además de su importancia económica y productiva, la trashumancia constituye uno de los principales rasgos de la identidad cultural del norte neuquino.

Se trata de una forma de vida que se transmite de generación en generación y que mantiene vigentes las costumbres, los saberes y las tradiciones de las familias crianceras de la región.