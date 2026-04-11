Comienza el regreso de la veranada en Neuquén: familias crianceras bajan de la montaña con sus animales

El otoño da paso a una clásica postal neuquina. Cientos de crianceros emprenden el regreso desde las zonas altas hacia los campos de invernada.

Con la llegada del otoño, el norte neuquino se convierte en escenario de una tradicional postal en la provincia: el regreso de la veranada . Cientos de familias crianceras inician el descenso desde las zonas altas de la cordillera hacia los campos de invernada, en una práctica ancestral que combina producción, cultura e identidad.

Cuando el frío empieza a sentirse con más fuerza, las primeras nevadas cubren los cerros y los caminos comienzan a volverse más exigentes. Es entonces cuando los arreos vuelven a aparecer en las huellas: caballos, chivos, ovejas y vacas descienden junto a jinetes , perros y familias enteras.

Durante el verano, los crianceros permanecen en las zonas altas aprovechando las pasturas frescas y el agua del deshielo . Pero con el avance del otoño, deben iniciar el regreso antes de que la nieve cierre los pasos y complique el traslado de los animales.

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Una práctica ancestral

El fin de la veranada no es solo un movimiento productivo. Se trata de una tradición que se repite desde hace generaciones y que forma parte de la identidad profunda de Neuquén. Las familias conocen cada tramo del recorrido: dónde hay agua, dónde descansar y cuáles son los sectores más seguros para avanzar.

El trayecto puede extenderse durante varios días, dependiendo de la distancia, el clima y la cantidad de animales. En el camino, se repiten escenas que reflejan la vida rural: fogones improvisados, mates compartidos, pan casero y noches al resguardo de refugios precarios.

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Obras y acompañamiento para las huellas de arreo

En los últimos años, el Gobierno provincial impulsó mejoras en las huellas de arreo del Alto Neuquén, con la construcción de corrales, refugios, cargaderos, aguadas, alambrados y pasarelas.

Además, la actividad cuenta con respaldo legal a través de la Ley 3016, que protege las huellas de arreo y garantiza el derecho de los crianceros a circular entre las zonas de veranada e invernada.

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El origen del chivito criollo neuquino

De este circuito productivo surge uno de los productos más representativos de la provincia: el chivito criollo del norte neuquino, reconocido en todo el país por su calidad y su denominación de origen.

Detrás de ese reconocimiento hay meses de trabajo en la montaña, pasturas naturales de altura y un sistema de crianza que respeta los tiempos de la naturaleza.

El regreso de la veranada no solo marca el cambio de estación. También moviliza una parte esencial de la historia neuquina: una tradición que sigue vigente y que, año tras año, vuelve a bajar de la montaña junto al sonido de los arreos.