Atropellaron un arreo en plena trashumancia: murieron 15 chivitos

El siniestro ocurrió de noche, cuando un criancero rezagado se dirigía a la veranada. Autoridades reiteraron el pedido de extremar cuidados en rutas neuquinas.

Un grave siniestro vial ocurrido en plena trashumancia dejó como saldo la muerte de 15 chivitos y fuertes pérdidas para un criancero del centro-norte neuquino, luego de que una camioneta Trafic embistiera un arreo sobre la Ruta 21 . El hecho volvió a poner en agenda la convivencia entre el tránsito vehicular y una práctica cultural histórica de la provincia, que aún mantiene algunos desplazamientos rezagados.

El episodio se registró este domingo, pasadas las 21:50, a unos 15 kilómetros de Loncopué , sobre la traza que conecta esa localidad con Caviahue . El arreo era conducido por un criancero oriundo de Quintuco que se dirigía hacia la veranada en la zona de Riscos Bayos, pero no logró alcanzar a tiempo un lugar de resguardo para pasar la noche y decidió continuar el desplazamiento.

En ese contexto, una Trafic que circulaba por la ruta embistió de lleno al piño. Como consecuencia del impacto, unos diez animales murieron en el lugar, mientras que otros cinco resultaron gravemente heridos y debieron ser sacrificados. En el operativo posterior intervinieron bomberos voluntarios y personal policial, que además asistieron al criancero y lo acompañaron hasta un puente cercano para evitar un nuevo siniestro vial.

De acuerdo con la información recabada, el conductor del vehículo no habría advertido a tiempo la presencia del arreo, en un tramo sin iluminación artificial y en horario nocturno. Si bien el desplazamiento de animales se realiza de manera habitual durante el día, en este caso la falta de un sitio seguro para pernoctar obligó a continuar la marcha fuera del horario recomendado.

Si bien la temporada fuerte de trashumancia en Neuquén finalizó días antes de Navidad, autoridades provinciales confirmaron que todavía quedan algunos piños en circulación. Se trata, en general, de crianceros que por distintos motivos iniciaron el traslado más tarde o se retrasaron en el recorrido.

“Todavía hay arreos circulando por rutas de la provincia. No son muchos, pero existen, y eso requiere máxima atención por parte de los automovilistas”, señaló Luciana Ortiz Luna, secretaria del área de Emergencia y Gestión del Riesgo en Canal 7 Noticias. La recomendación oficial es que cualquier traslado excepcional sea informado previamente a la Policía para montar operativos de acompañamiento y señalización.

Luciana Ortiz Luna, explicó que la trashumancia “terminó en los días previos a Navidad”, ya que el grueso de los crianceros fue acompañado en tiempo y forma por los equipos provinciales y la Policía. “Esto se coordinó con los crianceros y sus referentes, y se hizo un acompañamiento permanente”, indicó.

Sin embargo, reconoció que “quedan algunos piños rezagados” y que, cuando se toma conocimiento de esos traslados, se envían equipos junto con la Policía para acompañarlos. “En este caso es horrible para nosotros, porque tratamos todo el tiempo de que estas cosas no pasen”, sostuvo.

Ortiz Luna remarcó además que la trashumancia es una práctica “cuidada, cultural e histórica”, y la diferenció claramente del problema de los animales sueltos. “Eso es totalmente distinto. Tiene que ver con dueños que no están cumpliendo con su responsabilidad. La gran mayoría de esos animales tienen propietario y deben estar bajo control”, señaló.

Animales sueltos y responsabilidad compartida

Desde el Gobierno advirtieron que la presencia de animales sueltos sigue siendo un problema grave en rutas provinciales y nacionales, con zonas críticas como las rutas 22, 40 y 7, además de sectores cercanos a la ciudad de Neuquén. En muchos casos, cuando ocurre un siniestro vial, los animales no pueden ser identificados porque se les ha retirado la marca, lo que dificulta aplicar sanciones.

“Como Estado tenemos una altísima responsabilidad y vamos a seguir haciendo operativos con la Policía y las divisiones rurales”, afirmó Ortiz Luna, aunque insistió en que también es clave la responsabilidad de los propietarios y el estado de los alambrados, tanto en tierras privadas como fiscales.

Finalmente, la funcionaria reiteró la principal recomendación para los automovilistas: “Evitar circular de noche y mantener extrema atención. Todavía pueden encontrarse con arreos o animales en las rutas, y estas tragedias no deberían volver a ocurrir”.