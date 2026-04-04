Dejó el norte neuquino para ser abogada y hoy, con 27 años, es funcionaria del gabinete provincial

Con interés en la política y fuerte raíz en el norte neuquino Sol Fuentes se hizo de abajo para hacer llegar las políticas públicas a la juventud de todo el territorio.

Sol Fuentes tiene 27 años y es directora provincial de Juventudes. Llegó a su puesto desde un pueblo del norte neuquino y con un profundo interés en la administración pública desde chica. Eso, sumado a un fuerte arraigo a su tierra , forma a un cuadro político con una fuerte impronta federal y la pretensión de que el estado llegue a los jóvenes de cada rincón de la provincia.

Sol es nacida en El Cholar , un pueblo del norte neuquino de 1000 habitantes . Allí vivió hasta sus 17 años, muy cerca de la matriz productiva del pueblo: la ganadería trashumante . La familia de su papá es oriunda de la localidad, mientras que la de su mamá es de Varvarco . "Soy de pura cepa del norte neuquino", dice, orgullosa, en una entrevista con LM Neuquén.

Su crianza involucró una combinación inusual : cercanía con la militancia y la vida política local, de la mano de su papá, ex intendente del pueblo; sumada a la vida del campo, influenciada por la familia de su mamá, donde trabajar con animale s es tradición .

La tradición criancera y el eterno retorno al norte neuquino

A Sol el amor por su tierra le sale por los poros. Inclusive hoy, viviendo en Neuquén capital, elige volver cada vez que puede al norte de la provincia. De hecho, a finales de marzo viajó a la veranada para acompañar a su familia para ver cómo estaban los animales.

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"Toda la familia de mi mamá, mi abuelita, ellos son crianceros. Mi abuelita es una mujer criancera que se dedicó toda su vida y hoy vive de sus chivas. Tiene 82 años", contó.

La trashumancia es una forma de ganadería muy característica del norte neuquino y casi desconocida en las zonas de la Pampa húmeda. Se trata de trasladar al ganado dependiendo de la época del año. En el invierno, se busca que el ganado pastoree en valles, donde las inclemencias del clima se siente menos, mientras que en verano se buscan zonas de pastoreo más altas, para dejar descansar al forraje de la invernada.

"El campo a mí siempre me gustó mucho, de chica siempre anduve a caballo, desfilé", señaló. Relató que siempre participó de los desfiles aniversario cabalgando con la Agrupación Gaucha de El Cholar: "desde hace unos años se hace el cruce de banderas, como se hace en la fiesta de Jesús María en Córdoba. Yo de chica lo hice, en los primeros años que se hizo".

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Viviendo en la capital extraña la vida en el pueblo. "Extraño la simpleza de la vida allá", dijo.

Si el día de mañana tiene hijos, Sol quiere que se críen en un pueblo tranquilo como El Cholar. "Cuando uno crece en un pueblo crece con otros valores y crece de una manera más sana en el sentido de que cuando sos chico no estás preocupado porque alguien te entre a robar, dejas tu casa sin llave, literalmente la bici tirada en la calle, entonces esas cosas del peligro que tiene la ciudad que por ahí los niños hoy en día también lo tienen que tener en cuenta, los padres los tienen que cuidar", contó. "Allá eso no existe, es realmente muy hermoso crecer de esa manera", agregó.

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La vida marcada por la militancia y la vida política local

Antes de irse a estudiar y militar por su cuenta, la crianza de Sol estuvo marcada por la vida política del norte neuquino y particularmente de El Cholar. Su padre es el exintendente de la localidad por el MPN, Néstor Fuentes.

"La política es algo que siempre me gustó y siempre me llamó la atención. Es algo que mamé de chica a diferencia de mis hermanos", contó.

Si bien acompaña a su padre desde muy chica, no se "puso la camiseta" hasta encontrar en Rolando Figueroa un referente político: "siento su realidad muy cercana. Quieras o no, Rolando es la representación más viva del norte neuquino. Es una gran admiración para mí".

Sol Fuentes Figueroa Néstor Fuentes

Fue en la interna del MPN en el 2019, que enfrentó a Figueroa con el entonces mandatario Omar Gutiérrez, cuando empezó a militar por su cuenta y, a partir de entonces, a acompañar al espacio del actual gobernador en sus siguientes gestas electorales.

Formación

Sol es abogada. Se recibió en el 2023 en la sede de Neuquén capital de la UCASAL. Su recorrido no fue uno libre de complicaciones. Cuando se mudó a la Confluencia, no fue con esa carrera en mente, sino en hacer Ingeniería en Petróleo en la UNCO.

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Al respecto, relató que su primera semana de nivelación fue tranquila. Sin embargo, confesó que la segunda la terminó quebrando en llanto al teléfono con su mamá. "Un día de la cursada la llamé y le dije: 'Mamá no me gusta, no me gusta, no sé qué voy a hacer', porque pensaba en el esfuerzo que les tomó poder mandarme a estudiar", contó. Así fue como finalmente se decidió por estudiar Derecho.

"Lo más lindo de la abogacía es que uno entiende de cierta manera las reglas del juego", dijo. El vínculo del derecho con la política es íntimo y muchos cuadros políticos son abogados. Entre su crianza, militancia y carrera, se dibujó el interés por la administración pública.

Además, pasó por una pasantía en la Municipalidad de Neuquén y ejerció, después de recibirse como abogada particular, mayormente en casos de Familia.

La administración pública desde una perspectiva federal

Sol siente que, en su rol de Directora provincial de Juventud es su misión que las políticas públicas le lleguen a los jóvenes de "todos los rincones de la provincia".

A ese puesto llegó por su militancia. Cuando Julieta Corroza, ex ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, fue electa senadora, las carteras se reacomodaron y se creó un nuevo ministerio: Juventud, Deportes y Cultura, a cargo de Josefina Codermatz.

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"Con Jose veníamos trabajando hacía mucho ya y teníamos discusiones sobre qué es la juventud", contó respecto a la ley provincial 3345. Entre eso, su compromiso con el plan de regionalización y sus raíces en el norte neuquino, la decisión con el diario del lunes parece obvia. "Ella asumió y al tiempito me convoca, me pregunta si me gustaría estar en el rol de la dirección provincial de juventud y a mí la idea me fascinó", relató.

Los desafíos de llegar a la juventud

"No es lo mismo un joven de 18 que un joven de 28 y no es lo mismo uno de Neuquén Capital que uno de Chorriacas o Sauzal Bonito", dijo para ejemplificar sobre la importancia del plan de regionalización provincial aplicado a las realidades de los jóvenes. Dicho plan tiene como objetivo revertir los desequilibrios territoriales existentes en Neuquén.

La ley provincial 3345 define como "joven" a toda persona entre 18 y 35 años. Si bien Sol no está completamente de acuerdo con ese rango etario, opina que llegar a tantas generaciones de jóvenes es complejo y requiere de una importante batería de estrategias.

"Las redes sociales son fundamentales para llegar a los jóvenes de casi todas las edades, pero el cara a cara es irremplazable". Es por esto que realizan actividades en convenio con la UNCO, promueven espacios de participación y al mismo tiempo crean contenido en redes sociales para apelar a esa población. "Me encanta subir videos en las redes, soy un poco una influencer frustrada", bromeó.

Afirmó que captar a los jóvenes por sus intereses es complejo, ya que el abanico es amplísimo. "Fomentamos también los espacios de participación para que ellos nos marquen el rumbo, porque si bien nosotras somos jóvenes también, hay unos años de diferencia y hoy eso se nota", dijo.

"Hay que generar espacios donde ellos puedan y quieran sentirse parte", afirmó como eje fundamental de su trabajo.

Un cuadro político del "Neuquén país país"

Sol no tiene figuras políticas nacionales que le generen admiración: "Hay ideas que uno comparte, pero no hay ninguna figura puntual". De hecho, a nivel provincial solo destacó a su padre y al gobernador. "Hay muchos funcionarios interesantes y que trabajan muy bien, pero solo puedo sentir admiración por alguien que conoce la realidad de mi región", contó.

Con 27 años, Sol es un cuadro político en ascenso y que es un fiel reflejo de las personalidades que se vienen: federales, jóvenes, en formación constante y con fuertes prospectos en administración pública.