La historia de un criancero de Neuquén que vivió 5 años en un cobertizo para chivas

Una vertiente le destruyó su casa y vivió 5 años entre plásticos y cartones. El gobierno le construyó una nueva vivienda y hoy Oscar Morales volvió a tener un hogar digno.

Oscar Morales (de unos 55 años) se crió con su abuela en una de las primeras viviendas que la Provincia hizo para las comunidades mapuches de Neuquén , cerca de Loncopué . Una vertiente que brotó adentro de esa casa la volvió inhabitable. Vivió 5 años en un cobertizo para animales.

Hoy, el gobierno provincial le entregó una vivienda nueva, segura y digna, en el mismo lugar donde siempre vivió. Eso demuestra que las comunidades mapuches también acceden a los beneficios del trabajo en territorio.

En Neuquén hay necesidades que no se ven en los centros urbanos, que no generan manifestaciones ni repercusiones en los medios, pero que duelen igual. Una de ellas es la vivienda. Y es ahí donde el trabajo en territorio marca la diferencia. Cuando la provincia llega a los parajes más alejados, a 350 kilómetros de Neuquén capital y a 40 kilómetros del pueblo más cercano, cubre una necesidad básica: que una familia pueda vivir con dignidad en su propio lugar, sin tener que irse, sin perder su historia, su cultura y su trabajo.

La historia de Oscar, el criancero

Oscar se crió con su abuela en una vivienda que se hizo entre 1970 y 1980. Fueron de las primeras viviendas que la provincia construyó para las comunidades mapuches. Esa casa fue adjudicada a su abuela.

Cuando la abuela falleció, Oscar heredó la casa. Ahí armó su familia. Ahí vivió, trabajó, crió a sus hijos y vio crecer a sus nietos. Era su casa, su lugar, su historia.

En los últimos diez años, de forma natural, empezó a pasar algo impensado: se hizo una vertiente, un ojo de agua adentro de la casa.

El agua empezó a desmoronar el piso. Empezó a salir adentro. La humedad se hizo permanente. El lugar se llenó de moho y hongos. La casa se volvió un peligro y ya no pudo vivir más ahí. La naturaleza corrió la vertiente y apareció justo debajo de su hogar. No pudo rescatarse nada. No quedaron fotos de aquella casa. Quedó solo el recuerdo.

Del otro lado pasa un arroyo. Ahí había un cobertizo que también lo había hecho el gobierno provincial, pero para los animales, para las chivas. Al no tener dónde vivir, Oscar lo cerró y se fue a vivir ahí. Con plásticos, cartones y maderas lo fue adecuando para hacerlo habitable. Lo hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, era un lugar carente de toda dignidad, un lugar pensado para animales, no para una familia.

Reclamos por una vivienda nueva

Durante todo ese tiempo, las comisiones directivas que fueron pasando, los Loncos de la comunidad mapuche Millain Currical, fueron gestionando. Desde que surgió el problema en su casa hasta que se concretó la vivienda nueva, pasaron más de 10 años de pedidos.

Ante el pedido de la comunidad, de los loncos, y a través de sus relevamientos en territorio, el gobierno de la provincia procedió a actuar en consecuencia.

Se construyó una vivienda nueva, tipo Corfone, la modalidad de viviendas que construye Neuquén, en un lugar más seguro y con todos los recaudos pertinentes para que no se repita la situación de anegamiento que sufrió la antigua vivienda.

La obra, a cargo de CORFONE SA, a través del IPVU, con una inversión actualizada de 79.731.290,35 pesos, es una vivienda de 2 dormitorios, de 54 metros cuadrados, con estufa a leña, termotanque eléctrico, baño completo y bajo mesada. Una casa pensada para que la familia de Morales, sus hijos y sus nietos, pueda seguir adelante con el legado de la trashumancia, del trabajo de campo, del criancero, más vigente que nunca, con la presencia en territorio de la provincia.

Gustavo Coatz, en diálogo con LM Neuquén, referenció que cuando el gobernador Figueroa se hizo eco de esta situación, pidió que se resolviera. No fue sencillo, porque no es un lugar accesible, no es un lugar donde haya posibilidad de tener todos los elementos a mano. Ahí trabajaron en conjunto una empresa como Corfone, una unidad de gestión como la del Ministerio de Lucas Castelli, el nuevo delegado regional, el presidente del IPVU, la gente de la Unidad de Gestión del Ministerio, la gente de Corfone y, por supuesto, el lonco actual Mario Melinao y el lonco anterior de la comunidad, Modesto Morales.

Una vivienda digna para Oscar

"Un gobierno funciona cuando le duelen las injusticias, aunque estén en un lugar inaccesible. Esta gente nunca usó la presión ni los medios. Sin embargo, pudimos responderle y darle lo que tiene que tener: poder vivir en un lugar digno." Y agregó: "Hay un gobernador que está en lo grande y en lo pequeño. Que comprende y se hace cargo de lo macro, pero que tiene una observación constante de lo pequeño. La política sirve para transformar y para hacer que la gente viva mejor."

Una vertiente en el medio de una construcción en una zona montañosa neuquina, como el paraje Huncal, ocurre por la dinámica geológica e hidrogeológica de las laderas.

El agua de lluvia o el deshielo de las cumbres se filtra en las capas superiores de roca fracturada. El agua subterránea viaja ladera abajo por gravedad siguiendo estratos impermeables, como arcillas o roca compacta. Si la base de la vivienda interseca ese flujo, o si el suelo fue nivelado cortando el talud, el agua busca salir justo en ese punto.

Además, movimientos sísmicos locales, variaciones climáticas o excavaciones para cimientos pueden abrir o redirigir venas de agua que antes circulaban a mayor profundidad. Y la propia estructura, al alterar el drenaje natural, puede actuar como una represa subterránea que fuerza al agua a acumularse y brotar por el interior.

Eso destruye la casa: satura los cimientos, debilita los suelos, genera hundimientos desparejos, grietas y fisuras, lava los finos por debajo de la platea creando huecos invisibles, pudre maderas, oxida hierros y genera hongos insalubres. Por eso los especialistas remarcaron que en la nueva construcción se tomaron todos los recaudos para no repetir los errores.

Un paraje cerca de Loncopué

El paraje Huncal está ubicado en el departamento Loncopué, en la provincia de Neuquén. A unos 40 kilómetros al este de la localidad de Loncopué y a 350 kilómetros de Neuquén capital. Es una zona de estepa habitada en gran parte por la Comunidad Millaín Currical. La Agrupación Mapuche es una de las comunidades originarias más extensas de la provincia.

Su economía gira en torno a la trashumancia ganadera: en invierno, de abril a noviembre, residen en zonas bajas, y en verano, de diciembre a marzo, trasladan sus animales hacia las tierras altas. Es reconocida provincialmente por su arte textil en telar vertical, con lana hilada a mano y tintes naturales, que comercializa a través de Artesanías Neuquinas y en su salón comunitario. Cada mes de marzo organizan la tradicional Fiesta del Telar en el paraje Cajón Chico.

El territorio se extiende en la región del Alto Neuquén, entre los departamentos Loncopué y Ñorquín, en cercanías de Caviahue-Copahue, Loncopué y El Huecú. Comprende los parajes Huncal, Pichaihué, Cajón Chico, Portezuelo y Laguna Hualcupén.

Hoy, en ese territorio, Oscar Morales volvió a tener una casa. Y con esa casa, volvió la dignidad.