Desde Guardafauna de la provincia realizaron un comunicado por la presencia de este animal silvestre. A qué número llamar ante un avistamiento.

Un pudú a la vista en San Martín de los Andes: qué hacer si te cruzas a este animal.

Este domingo por la mañana la presencia de un pequeño pudú sorprendió a los vecinos de un barrio en San Martín de los Andes . Este animal silvestre, una especie de ciervo más pequeña del mundo, fue visto en una zona urbana y despertó el interés de los locales.

Algunos vecinos lograron grabar la presencia de esta especie nativa de los bosques andino-patagónicos. Frente a esta situación, desde la Dirección Provincial de Fauna del Neuquén alertaron que hacer ante el avistamiento de estos animales que se encuentran en peligro de extinción .

"Se detectó la presencia de un pudú suelto en la zona del predio del Ejército. Solicitamos circular con extrema precaución y reducir la velocidad en las rutas provinciales 48 y 62, y en la ruta nacional 40, especialmente en la zona de los cruces", indicaron a través de un comunicado.

"Personal de Fauna provincial se encuentra trabajando en el lugar para ponerlo a salvo", agregaron.

¿Qué hacer si encontrás a un pudú?

Desde Fauna indicaron que se debe dar aviso al 0800-666-6636 o al 2972054-6722. S u presencia nos recuerda la riqueza de la fauna silvestre que habita en nuestra región.

Aún así, hay algunas recomendaciones a tener en cuenta:

-No te acerques ni intentes tocarlo.

-No lo persigas ni lo acorrales.

-No le des alimentos ni agua.

-Mantené a los perros y otras mascotas alejados.

-Evitá los ruidos y movimientos bruscos.

-No intentes capturarlo ni trasladarlo.

-Avisá a las autoridades de Fauna para que intervengan. Recordá que es un animal silvestre y se debe mantener la distancia y evitar el contacto, algo fundamental para protegerlo y permitir que pueda regresar a su hábitat.

El pudú es el segundo ciervo más pequeño del mundo y llega a medir entre 36 y 45 centímetros. Se alimenta, sobre todo, de hojas y brotes tiernos de árboles y arbustos, pero también ingiere helechos, gramíneas, flores y algunos frutos.

Una gran visita: un gato montés se paseó en un barrio de San Martín de los Andes

Un mes atrás, un gato montés sorprendió a los vecinos de San Martín de los Andes luego de aparecer caminando tranquilamente por un sector residencial de la localidad. El inesperado visitante fue registrado en video y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El ejemplar, científicamente llamado Leopardus geoffroyi, fue observado mientras transitaba por el barrio sin mostrarse alterado por la presencia de viviendas. Un vecino aprovechó el particular momento para sacar su teléfono celular y registrar su paso.

Las imágenes muestran al felino desplazándose tranquilamente por el lugar, en una escena que generó sorpresa entre los habitantes y usuarios de redes sociales.

El video no tardó en viralizarse y volvió a poner en escena la riqueza de la fauna silvestre que habita en los alrededores de San Martín de los Andes, una ciudad rodeada de bosques, montañas y ambientes naturales donde viven numerosas especies.