Una gran visita: un gato montés se paseó en un barrio de San Martín de los Andes

El animal fue captado por un vecino recorriendo el sector. El video rápidamente se hizo viral.

Un gato montés sorprendió a los vecinos de San Martín de los Andes luego de aparecer caminando tranquilamente por un sector residencial de la localidad. El inesperado visitante fue registrado en video y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El ejemplar, científicamente llamado Leopardus geoffroyi, fue observado mientras transitaba por el barrio sin mostrarse alterad o por la presencia de viviendas. Un vecino aprovechó el particular momento para sacar su teléfono celular y registrar su paso.

Las imágenes muestran al felino desplazándose tranquilamente por el lugar, en una escena que generó sorpresa entre los habitantes y usuarios de redes sociales.

El video no tardó en viralizarse y volvió a poner en escena la riqueza de la fauna silvestre que habita en los alrededores de San Martín de los Andes, una ciudad rodeada de bosques, montañas y ambientes naturales donde viven numerosas especies.

Qué hacer si aparece un gato montés

Desde la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén recordaron que la presencia de un animal silvestre cerca de sectores urbanizados puede generar curiosidad y llevar a las personas a intentar acercarse para fotografiarlo o filmarlo. Sin embargo, ante este tipo de encuentros, es fundamental mantener distancia y evitar cualquier interacción con el ejemplar.

Una de las principales recomendaciones es no alimentar al gato montés. Dar comida a un animal silvestre puede modificar su dieta natural, afectar sus instintos de caza y generar dependencia hacia las personas. Además, acostumbrarse a recibir alimento cerca de viviendas puede exponerlo a nuevos peligros, como accidentes, ataques de animales domésticos o enfermedades.

Otra de las indicaciones es no molestarlo ni intentar acercarse. Son animales salvajes y generalmente tímidos, por lo que se recomienda observarlos desde una distancia prudente, permanecer en silencio y evitar movimientos bruscos que puedan generarles estrés.

La recomendación ante la presencia de fauna silvestre

Ante un encuentro como el registrado en San Martín de los Andes, la mejor decisión es permitir que el animal continúe su recorrido sin interferencias.

No perseguirlo, no intentar tocarlo y no bloquearle el paso son medidas importantes para evitar una situación de riesgo tanto para las personas como para el propio ejemplar.