Luego de un sábado con más de 7 mil personas en el predio, Chos Malal vivirá hoy el cierre del multitudinario evento. Los detalles.

La 18° Fiesta Nacional del Chivito , la Danza y la Canción llega a su último día de celebración. Luego de dos jornadas que reunieron a miles de vecinos y turistas , este domingo 22 de noviembre, la ciudad de Chos Malal se prepara para vivir un cierre a pura música, baile y tradición.

La última jornada cuenta con una extensa programación que incluye el cierre del Campeonato de Jineteada, espectáculos de artistas regionales y nacionales y el esperado sorteo de dos autos Toyota Yaris 0KM , entre otros premios.

La celebración, que comenzó el viernes 20 de noviembre , volvió a posicionarse como uno de los eventos más convocantes del norte neuquino y el que da inicio al cronograma de fiestas populares. Solo en la primera noche se contabilizaron más de 10 mil personas.

En dialogo con LM Neuquén, desde la Municipalidad informaron que durante la jornada del sábado, más de 7 mil personas recorrieron el lugar.

En tanto, Jeremías Baldes, gerente general de Crispa, el espacio encargado de cocinar los chivos al asador confirmó que "hasta ahora sacamos más de 100 chivos. Tenemos un stock más o menos de 150 y en caso de que llegaran a faltar tenemos ahí la la capacidad de poder ir a buscar más".

Para este domingo, la organización preparó una jornada que comenzará desde las 10 de la mañana con las actividades de campo y se extenderá hasta las primeras horas del lunes, con una grilla musical que tendrá como protagonistas a Tunay, Destino San Javier y Rozé.

Fiesta del Chivito: se conocerán los campeones de jineteada

Uno de los principales atractivos de la última jornada será la definición del Campeonato de Jineteada, que durante el fin de semana reunió a jinetes, tropillas y payadores de distintos puntos de la provincia y la región.

Las actividades comenzaron desde las 10 con el desafío de tropillas en las categorías Crina y Bastos, una de las propuestas más esperadas por quienes disfrutan de las tradiciones gauchas.

Posteriormente, se desarrollará la segunda fecha del Campeonato de Jineteada, que contará con 40 montas distribuidas entre las categorías Crina, Gurupa y Bastos.

La competencia culminará con las finales de las tres categorías, en las que se realizarán nueve montas: tres de Crina, tres de Bastos y tres de Gurupa.

El público podrá disfrutar de una jornada que pone en valor las destrezas criollas y las costumbres del norte neuquino. En tanto, durante la noche se llevará adelante la premiación de los jinetes que participaron del campeonato.

Grilla completa de artistas para el último día

Desde las 18, el gran escenario volverá a recibir a artistas, bailarines y agrupaciones musicales que serán protagonistas de la última noche de celebración.

La programación comenzará con un espacio dedicado a los más chicos, seguido de espectáculos de danza, música regional y presentaciones de artistas nacionales.

18:00: Escenario infantil, con Alma de Cascabel, Corralitos, Eclipse Dance, S-rank Stars Dance Crew, Danza Fusión y Ciart N.º 4.

Escenario infantil, con Alma de Cascabel, Corralitos, Eclipse Dance, S-rank Stars Dance Crew, Danza Fusión y Ciart N.º 4. 19:00: Tal Cual.

Tal Cual. 19:30: Encuentro Danzante.

Encuentro Danzante. 20:00: Cuadro de Cantoras.

Cuadro de Cantoras. 21:00: Apertura oficial.

Apertura oficial. 21:15: Julián Pérez Soto.

Julián Pérez Soto. 22:15: Tunay.

Tunay. 23:30: Sorteo del bono contribución y premiación de jinetes.

Sorteo del bono contribución y premiación de jinetes. 00:00: Destino San Javier.

Destino San Javier. 01:30: Rozé.

Rozé. 03:00: Baila Baila.

Baila Baila. 04:00: Grupo Amanecer.

Grupo Amanecer. 05:00: Revolución Norteña.

Revolución Norteña. 06:00: La Fase Uno.

El sorteo de dos autos 0KM

Además de los espectáculos y las actividades tradicionales, este domingo se realizará uno de los momentos más esperados por el público: el sorteo de dos vehículos Toyota Yaris 5 puertas XS CVT 0KM.

La premiación comenzará a las 22 horas y podrán participar todas aquellas personas que hayan adquirido el bono contribución.

Los dos automóviles serán los premios principales de la jornada, aunque también habrá otros importantes regalos para los participantes.

Entre los premios adicionales se encuentran una bicicleta, una motocicleta, un monopatín y un televisor LED.