La Policía reforzará la vigilancia en los principales accesos a la provincia y en zonas turísticas. El operativo incluye controles vehiculares, patrullas de camino y monitoreo aéreo.

Neuquén despliega drones en las rutas por el fin de semana largo: dónde habrá controles

La Policía de Neuquén desplegará entre 48 drones en distintos puntos de la provincia para reforzar la seguridad durante el fin de semana largo . El dispositivo busca controlar el incremento del tránsito en las rutas y los accesos a las localidades, además de acompañar los operativos previstos en las principales zonas turísticas.

El comisario César Ferreira , coordinador de la Superintendencia de Seguridad , explicó que desde este viernes se encuentra en ejecución un plan integral que involucra a distintas áreas de la fuerza.

El operativo contempla la participación de las direcciones de Seguridad, Tránsito , Central de Operaciones y Videos de Seguridad, Análisis Criminal e Informática y Comunicaciones. También intervienen los pilotos de drones y, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, la División Aeronáutica de la Policía.

Ferreira indicó que el despliegue incluye controles fijos y patrullas de camino en rutas nacionales y provinciales, además de los accesos a distintas localidades. El objetivo es realizar identificaciones vehiculares, controlar a los ocupantes y brindar asistencia a quienes tengan desperfectos mecánicos.

Uno de los sectores donde se puso especial atención es la ruta nacional 237, después de Piedra del Águila y en dirección a Collón Curá. Según explicó el comisario, allí se registraron y denunciaron irregularidades de consideración.

Las patrullas también tendrán una función preventiva para evitar maniobras indebidas, adelantamientos en lugares prohibidos y otras situaciones de riesgo, especialmente entre los turistas que no conocen los caminos de la provincia.

El tránsito comenzó a aumentar desde la mañana

Ferreira confirmó que desde las primeras horas de este viernes se observó un mayor caudal vehicular, principalmente en el tramo Plottier-Senillosa, la ruta 237 y la ruta 22.

También se registró un incremento en el ingreso a Las Lajas, tanto por el movimiento hacia el norte como hacia el sur de Neuquén.

El despliegue tendrá en cuenta distintos eventos previstos para estos días. Entre ellos, la 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción en Chos Malal y la competencia ciclística del Gran Fondo Siete Lagos, que se desarrollará entre sábado y domingo.

Además, el operativo cubrirá la zona de Vaca Muerta, el sector del Pehuén y la comarca petrolera de Cutral Co.

Comenzó el Operativo Verano 2026-2027

En paralelo, este viernes se puso en marcha una nueva edición del Operativo Verano 2026-2027, con centenares de policías destinados a reforzar la seguridad en balnearios y sectores costeros de Neuquén, Centenario, Senillosa, El Chocón y otras localidades.

Los controles estarán complementados por el Centro de Monitoreo Urbano y el uso de drones, que permitirán realizar seguimientos y aportar registros fílmicos a las intervenciones policiales.

Ferreira señaló que la fuerza duplicó la cantidad de pilotos de drones durante la gestión. Según precisó, al comienzo había entre 20 y 25 efectivos capacitados y actualmente cuentan con alrededor de 50.

Las recomendaciones para viajar por Neuquén

Desde la Policía recomendaron revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir, respetar las velocidades permitidas y mantener las distancias de seguridad.

También sugirieron consultar la aplicación Neuquén Te Cuida, que ofrece información sobre el estado de las rutas, el tiempo y las condiciones de los caminos.

Los puestos fijos de control de tránsito y las patrullas de camino estarán disponibles para brindar asistencia y recomendaciones a los conductores durante todo el fin de semana.