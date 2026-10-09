Finde largo con controles y asistencia a conductores en las rutas de Neuquén: dónde será y en qué horarios

El operativo Ruta Segura se desplegará viernes, sábado y lunes en corredores estratégicos de la provincia. Habrá tareas de prevención y asistencia en distintos sectores.

Habrá operativo de Seguridad Vial en las rutas de Neuquén este fin de semana largo.

Neuquén pondrá en marcha este viernes 9 de octubre un operativo especial de seguridad vial para reforzar la prevención de accidentes y brindar asistencia a los conductores durante el fin de semana largo. El dispositivo, denominado Ruta Segura, se desarrollará en distintos corredores provinciales, con presencia de equipos de respuesta y personal destinado a tareas preventivas.

El operativo está previsto para el viernes 9, el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, en jornadas que coinciden con los períodos de mayor movimiento vehicular por los principales accesos turísticos y las rutas que conectan las localidades del interior neuquino.

El despliegue abarcará distintos puntos de la red vial provincial, tanto en sectores de circulación hacia la cordillera como en corredores que conectan localidades del centro y otras zonas de Neuquén.

Los lugares previstos para las tareas de prevención y asistencia son:

Villa Traful: en los corredores de las rutas provinciales 237 y 65.

en los corredores de las rutas provinciales 237 y 65. Bajada Colorada: en el sector de circulación hacia destinos del interior provincial.

en el sector de circulación hacia destinos del interior provincial. Arroyito: en uno de los puntos de tránsito de los accesos al centro de la provincia.

en uno de los puntos de tránsito de los accesos al centro de la provincia. Cutral Co: con controles y tareas preventivas en el área.

con controles y tareas preventivas en el área. Rutas provinciales 7, 8, 67 y 51: mediante unidades de respuesta y asistencia destinadas al personal de Seguridad Vial.

La presencia de los equipos buscará fortalecer la capacidad de intervención ante posibles incidentes de tránsito y acompañar el desplazamiento de los viajeros durante los días de descanso.

Ruta Segura: días y horarios de los controles

El cronograma difundido contempla tres jornadas de trabajo, con horarios diferenciados para cubrir los momentos de salida y regreso de quienes viajen durante el fin de semana largo.

Viernes 9 de octubre: de 17 a 22.

de 17 a 22. Sábado 10 de octubre: de 8 a 18.

de 8 a 18. Lunes 12 de octubre: de 17 a 22.

El esquema prevé tareas durante la tarde del viernes, a medida que comienza el movimiento turístico, y una cobertura más extensa durante el sábado. El lunes, en tanto, el operativo volverá a desplegarse por la tarde, en coincidencia con el regreso de viajeros.

El cronograma informado no contempla un despliegue específico para el domingo 11 de octubre. Sin embargo, esto no implica la suspensión de los controles habituales de tránsito que se realizan en las rutas de la provincia.

Qué tener en cuenta antes de salir a la ruta

Ante el incremento previsto de la circulación vehicular, se recomienda revisar el estado general del vehículo antes de iniciar el viaje y respetar las normas de tránsito durante todo el recorrido.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran utilizar el cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas permitidas, mantener una distancia prudente con otros vehículos y seguir las indicaciones del personal que participe de los controles.

También es importante consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente para quienes tengan previsto trasladarse hacia localidades cordilleranas, donde las condiciones del camino pueden variar.

El operativo Ruta Segura apunta a reforzar la prevención y mejorar la asistencia en los principales corredores neuquinos durante el fin de semana largo. Según la información difundida, no se anunciaron restricciones generales a la circulación vinculadas con el dispositivo, por lo que los conductores deberán prestar atención a la señalización y a las indicaciones que reciban durante sus recorridos.