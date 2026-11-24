Se trata de confesiones de su diario personal que se publicará este martes. Los detalles acerca de los estremecedores momentos que vivió.

Los escritos de Francisco fueron recopilados en un libro que se presentará este martes.

En las últimas horas, salieron a la luz impactantes confesiones del diario personal del Papa Francisco , las cuales fueron seleccionadas y serán publicadas en un libro. En el mismo, describió tres experiencias de encuentros físicos con el demonio. "Me miró con ojos llameantes" , escribió.

El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presenta los escritos en un libro titulado "El diario espiritual del Papa Francisco". En el mismo se podrán leer las reflexiones que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024.

Según los extractos publicados, Francisco relató que vio al diablo dos veces cuando era arzobispo de Buenos Aires y en otro ocasión cuando ya era líder de la Iglesia Católica.

Sergio Dovio

Sus encuentros con el diablo

En una de las anotaciones, Francisco recordó que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vio una figura desde la ventanilla de un auto. Sobre ese encuentro escribió: "No olvidaré sus ojos amenazantes y al mismo tiempo, seductores".

En otra ocasión, durante una visita a una capilla carmelita, describió una mirada más intensa, con ojos que comparó con "destellos de fuego". Luego, agregó que esos ojos le resultaron aún más intensos que los del encuentro anterior.

La tercera experiencia ocurrió en Roma, tras un viaje a Chile, cuando el pontífice afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchar "su voz triunfante, poseyéndolo todo".

La anotación del 24 de enero de 2021 precisa que la voz le dijo: "Ahora conseguí todo lo que quería". Francisco señaló que no pudo olvidar su aspereza y dejó asentado que tuvo la posibilidad de abandonar la reunión. Interpretó esa salida como una liberación concedida por Dios.

"La seducción pagana en todo su esplendor"

En su última anotación, fechada el 18 de agosto de 2024, Francisco volvió sobre las ocasiones en que creyó haber visto al demonio. Recordó los episodios ocurridos desde un auto y durante una misa, afirmó que esa presencia reaparecía en distintas situaciones y pidió a la Virgen que lo cuidara y ayudara.

El diario también incluye una anotación del 7 de junio de 2018 en la que Francisco relató una visión ocurrida la noche anterior, mientras se preparaba para dormir. Según el pasaje, el Papa afirmó haber visto “las puertas del infierno”.

"La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó", dejó escrito. En ese contexto, señaló que tomó el rosario como un arma frente al temor que le había provocado aquella visión.

La autorización del Papa Francisco para publicar sus notas

Fue en 2025, durante una conversación sobre los protocolos médicos que debían aplicarse si perdía la conciencia de manera irreversible, Francisco se lo mostró a Fernández y planteó que algunos pasajes podrían publicarse si ayudaban a otras personas.

Tras su muerte, el cardenal se mostró preocupado en que este libro quedara "olvidado en algún depósito", y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos.

Se trata de una vieja agenda de tapa negra que Francisco usó como cuaderno durante su etapa como cardenal arzobispo de la capital argentina y, finalmente, como Papa. El cuaderno incluye 86 páginas redactadas antes de su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores.

Entre los fragmentos que se conocieron, el Sumo Pontífice registró sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, pero también de experiencias místicas que marcaron su vida.