Martínez plantea un esquema de gobierno basado en la planificación a largo plazo, la cercanía cotidiana con los barrios y el cumplimiento efectivo de la palabra cumplida.

Con el desafío de ordenar el fuerte crecimiento demográfico que ubica a Vista Alegre como la sexta localidad de mayor expansión en la provincia, Néstor Fabián Martínez lanzó su candidatura a la intendencia por el espacio Primero Neuquén.

Su propuesta política apunta a consolidar la autonomía de gestión del municipio y convertirlo en un polo con desarrollo propio dentro de la región Confluencia, articulando la experiencia de administración urbana de Mariano Gaido en la capital neuquina con el proyecto provincial que encabeza el gobernador Rolando Figueroa.

Martínez plantea un esquema de gobierno basado en la planificación a largo plazo, la cercanía cotidiana con los barrios y el cumplimiento efectivo de la palabra cumplida.

Frente al avance poblacional que experimenta la ciudad, el referente local sostiene que el municipio debe proyectar infraestructura y empleo genuino más allá de su cercanía geográfica con Centenario y Neuquén Capital. "Vista Alegre tiene que desarrollar su propia identidad y sus oportunidades", afirmó.

"Se trata de tomar las experiencias que funcionan y adaptarlas a nuestra realidad", señaló el candidato al referirse al modelo de gestión que Gaido consolidó en la ciudad de Neuquén.

Para Martínez, la capital provincial constituye el principal ejemplo de administración con cuentas ordenadas y capacidad de ejecución mediante recursos propios, destacando políticas como los loteos con servicios, la recuperación de espacios públicos y la obra vial como herramientas replicables a la escala de Vista Alegre.

En paralelo a esa mirada municipal, el armado de Primero Neuquén en la localidad se integra de lleno al rumbo provincial impulsado por Rolando Figueroa, centrado en la defensa de los recursos neuquinos, la producción y el trabajo.

"Necesitamos trabajar articuladamente con el gobierno provincial, gestionar recursos y generar oportunidades", explicó Martínez al remarcar que el acompañamiento de la Provincia resulta clave para financiar la infraestructura que demanda el crecimiento urbano.

En el plano programático, la plataforma establece como prioridad inmediata la extensión de las redes de luz, agua potable, gas y cloacas hacia los sectores que aún aguardan por estos servicios esenciales.

A esto se suma la gestión urgente de nuevos planes habitacionales para dar respuesta a la demanda familiar, retomando la construcción de viviendas tras más de dos décadas desde el último plan ejecutado en la localidad, y la puesta en valor de los espacios deportivos junto al acompañamiento permanente a los referentes de cada disciplina.

"Quiero construir un proyecto serio, con prioridades claras y con participación de los vecinos", resumió el postulante.

La agenda de bienestar comunitario incorpora la ampliación del sistema de cámaras de seguridad, la solicitud de una ambulancia al Ministerio de Salud y la creación de un centro especializado en prevención y seguimiento de adicciones con equipos profesionales para la intervención primaria.

"Nuestro objetivo es sencillo: que Vista Alegre crezca, pero que ese crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida para todos", sostuvo el dirigente al detallar el alcance social de su programa.

En esa misma línea, propone instalar un Centro de Formación Profesional en tierras del Consejo Provincial de Educación, gestionar ante el Ministerio de Seguridad el comodato del exdestacamento sur para el cuartel de los Bomberos Voluntarios y conformar un consejo junto a las iglesias locales para coordinar acciones solidarias y educativas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Quién es Néstor Martínez

Detrás de la propuesta de gestión aparece la historia de un vecino de 44 años profundamente ligado a la cultura del trabajo de Vista Alegre. Conocido en el pueblo como "Manteca", apodo heredado del recordado delantero de Boca Juniors, pese a su simpatía por River Plate, es el menor de siete hermanos de una familia dedicada históricamente a las tareas rurales en las chacras y a las temporadas en los galpones de empaque.

En pareja y padre de tres hijas, Lucía, Leire y Lina, forjó su carrera profesional combinando el esfuerzo como operario en el empaque de Moño Azul con sus estudios universitarios de abogacía.

Su trayectoria en el ámbito judicial y en distintos organismos provinciales le aportó una sólida formación técnica y un conocimiento profundo sobre el funcionamiento del Estado y la administración de los recursos públicos.

A esa capacidad de gestión en áreas sensibles como educación y adultos mayores, suma su experiencia legislativa y política en el ámbito local, que le permite comprender de primera mano las necesidades institucionales de Vista Alegre.

Hoy, desde su labor directiva y docente en escuelas secundarias de la región, sostiene un vínculo directo con los jóvenes y sus familias, reafirmando la vocación de servicio que guía su proyecto. "Me interesa una política de cercanía, donde el vecino pueda hablar con sus representantes y encontrar respuestas", concluyó.