Una sorpresa apareció entre la vegetación de las bardas mientras un grupo de corredores entrenaba en la zona. Su hallazgo generó especulaciones sobre su origen.

El insólito hallazgo de un grupo de runners en medio de las bardas neuquinas: qué encontraron

Un entrenamiento por las bardas neuquinas terminó con una sorpresa que los corredores no esperaban. En medio de los senderos, un objeto de grandes dimensiones oculto entre la vegetación interrumpió la rutina del grupo y los llevó a dar aviso a las autoridades.

El episodio ocurrió este viernes 20 de noviembre, pasadas las 20.25, en un sector cercano a la Plaza de las Banderas. Los deportistas se encontraban realizando su habitual actividad por la zona cuando se toparon con el objeto y decidieron dejarlo a resguardo hasta la llegada de los efectivos.

Se trataba de una bandera argentina de grandes dimensiones. La insignia patria estaba escondida entre los arbustos, en un sector de senderos frecuentado por quienes realizan actividad física al aire libre.

Tras advertir su presencia, los corredores dieron aviso inmediato a la Policía y brindaron la ubicación exacta para facilitar la intervención de los efectivos.

Personal policial que patrullaba las inmediaciones de la Plaza de las Banderas se dirigió rápidamente al punto señalado. Una vez allí, confirmó el hallazgo entre la vegetación y procedió a trasladar la insignia a una dependencia policial.

Por su tamaño y la cercanía con el monumento, se presume que se trata del pabellón oficial que se utiliza en el mástil mayor de la Plaza de las Banderas. Una de las hipótesis es que haya sido desplazado por el viento fuerte que hubo durante las noches anteriores.

"Seguramente fue el viento fuerte que hubo las noches anteriores, por suerte hicimos lo correcto. La bandera más linda", expresó uno de los runners a través de las redes sociales. Sin embargo, todavía no están claros los motivos por los cuales la insignia se encontraba entre la vegetación y tampoco se descarta que haya sido producto de un acto de vandalismo.

Vándalos dejaron sin luz a un sector de la ciudad

Semanas atrás, un hecho de vandalismo y un intento de robo afectaron la infraestructura eléctrica de Terrazas del Neuquén y dejaron sin suministro a vecinos de un sector del barrio. Según informó la Cooperativa CALF, los daños se produjeron en una instalación subterránea de la red de distribución, donde intentaron sustraer cables de una línea de Media Tensión.

La situación obligó a interrumpir el servicio eléctrico en parte del sector mientras se evaluaba el alcance de los daños y se organizaban las tareas para restablecer el funcionamiento de la instalación. El episodio no solo afectó el tendido eléctrico, sino que también generó inconvenientes para los vecinos que dependen del servicio en sus viviendas.

Ante este escenario, personal operativo y técnico de la cooperativa se trasladó al lugar para inspeccionar la infraestructura afectada y avanzar con las reparaciones necesarias. Los trabajos estuvieron orientados a recuperar el funcionamiento de la red y normalizar el suministro en la zona.