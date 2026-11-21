Se trata del número 14 de los 34 parques fantiles que lleva adelante la Municipalidad capitalina.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , inauguró esta mañana el parque "Primavera", ubicado en el espacio verde conocido como Madres Prolíferas, en Novella y Racedo ante la presencia de vecinos y vecinas de Gran Neuquén Norte. Con este nuevo corte de cintas, el renovado espacio se convierte en el número 14 del plan de 34 parques temáticos infantiles que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén en distintos barrios de la capital.

Pasqualini destacó el significado de la obra para el barrio: "Era un sector inseguro, donde los vecinos nos planteaban que se tiraba basura y había microbasurales, y que necesitaban un espacio recreativo para que las familias tuviesen un lugar". Y agregó: “Hoy se inaugura una plaza temática pensada para las primeras infancias. Para los más chiquitos que ya los vemos disfrutar, pero también recuperamos un espacio para las familias".

La funcionaria subrayó que estos espacios no llegan solos: incluyen el recupero del espacio verde, mobiliario urbano, iluminación, veredas y poda de árboles. "Es refuncionalizar de manera completa un sector para que el barrio lo disfrute", sostuvo, y remarcó que el cambio mejora la calidad de vida de los vecinos.

Además, Pasqualini adelantó que en diez días se va a inaugurar el ubicado en el balneario Sandra Canale y señaló que ya están en marcha otros dos: una temática del volcán, sobre calle Santa Fe y Caviahue, y otra en el barrio Santa Genoveva, vinculada a los perros.

Más seguridad

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó el trabajo de los equipos municipales de obras menores, iluminación y riego.

Detalló que se realizaron veredas, hormigonado y el refuerzo de la iluminación LED, pensada para prevenir hechos de inseguridad, además de un riego sistematizado. También mencionó la incorporación de un mangrullo construido íntegramente con materiales reciclados.

Rueda Cáceres agradeció además a los vecinos, que colaboraron mientras se trabajó en la intervención de la plaza: "De eso se trata, de generar espacios en conjunto para los vecinos, y es nuestra manera de agradecer el apoyo incondicional que tienen".

El presidente de la comisión vecinal Gran Neuquén Norte, Maximiliano Rodríguez, remarcó que "hoy se celebra un triunfo". Explicó que el barrio atravesó hechos delictivos graves en el sector y que hoy se triunfa "con la felicidad de los chicos", y se mostró muy contento con la obra.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión vecinal, Angélica Méndez, expresó su alegría por el espacio y los juegos. "Se le gana la partida a todo lo que es el abandono, y eso nos empodera también como barrio", afirmó.

La intervención abarcó una superficie de tres mil metros cuadrados donde se montó una propuesta de temática primaveral cuyo atractivo central es un mangrullo personalizado con grandes estructuras de flores. El equipamiento recreativo e inclusivo se completa con una calesita tradicional, una calesita integradora, hamacas y spinners.

Los trabajos ejecutados por los equipos municipales incorporaron baldosas de caucho en toda el área de juegos, para garantizar mayor seguridad y amortiguación a niños y niñas, junto con nuevas veredas y tareas de acondicionamiento integral.