Las familias del sector esperan desde hace más de 25 años la llegada de servicios esenciales. Los trabajos se realizan a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).

Con una inversión municipal inicial de 2.000 millones de pesos, comenzaron los trabajos de cordón cuneta, desagües pluviales y tendido eléctrico en Auca Mahuida . El intendente Mariano Gaido anunció que en enero se licitará además la obra de gas con el objetivo de completar toda la infraestructura básica en éste y otros sectores de la ciudad.

“Es un programa de obras que estamos haciendo en toda la ciudad. En enero comenzaremos con el gas en Auca Mahuida como hemos hecho en barrios con más de 20 años como La Familia, Peumayén y 26 de agosto con nuestro Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y con la Provincia”, destacó el intendente.

Gaido remarcó que “creemos que tenemos que estar en todos los barrios de la ciudad. Tenemos un compromiso desde el primer día y en enero completaremos el gas para que en el invierno Auca Mahuida tenga todos los servicios”.

En el sector Auca Mahuida viven 110 familias que esperan desde hace más de 25 años la llegada de servicios esenciales. Los trabajos realizados a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) contemplan la ejecución de 1.600 metros lineales de cordón cuneta, un sistema de entubamiento de desagües pluviales y la instalación de la red eléctrica.

La inversión municipal asciende a los 2.000 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de seis meses. Además, en enero se licitará la obra de gas, con la que se completará la infraestructura básica del sector.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que estas intervenciones forman parte de un plan sostenido para llevar servicios esenciales a los sectores de la ciudad que históricamente estuvieron postergados.

“Es un sector de la ciudad que durante 25 años estuvo esperando obras fundamentales. Nosotros arrancamos a través del IMUH con la primera obra del agua, después avanzamos con cloacas y muros de contención y ahora lo estamos haciendo con cordones cuneta, pluviales y la obra eléctrica”, explicó.

Pasqualini también señaló que el objetivo del municipio es en un año y medio completar todos los barrios de Neuquén con los servicios básicos: “Cuando llegamos a la ciudad teníamos 24 asentamientos informales que no tenían servicios. Llevamos 23 regularizados y ahora también estamos avanzando, bajo convenio con el Gobierno provincial, en sectores como 2 de Mayo, 7 de Mayo, Nueva Jerusalén y Peumayén”, detalló.

Una complejidad técnica particular

Por su parte, Marco Zapata, presidente del IMUH, explicó que las obras que comenzaron presentan una complejidad técnica particular debido a las características geográficas del sector, ubicado en el borde de una barda.

“Tenemos más de 30 metros de diferencia de altura en menos de 300 metros, lo que hace que tengamos que utilizar columnas de mucha más altura para que los conductores eléctricos no queden a nivel de las viviendas”, precisó.

En cuanto a los desagües pluviales, indicó que el sistema deberá captar y conducir una importante cantidad de agua que desciende desde la barda. Para eso se ejecutarán cordones cuneta, sumideros y un entubamiento que permitirá conectar con el sistema existente sobre calle Colón.

“Es una obra compleja, no solamente por la geografía, sino también porque en el lugar viven familias. Todas las intervenciones que se realizan en sectores habitados tienen una complejidad diferente, porque al mismo tiempo que trabajan las máquinas pesadas circulan chicos y animales”, Marco Zapata. “Es una obra compleja, no solamente por la geografía, sino también porque en el lugar viven familias. Todas las intervenciones que se realizan en sectores habitados tienen una complejidad diferente, porque al mismo tiempo que trabajan las máquinas pesadas circulan chicos y animales”, Marco Zapata.

“He visto las cosas que se han hecho y las que se están haciendo y vemos que cada cosa que se promete, se cumple”, expresó una vecina del barrio. “Antes no teníamos nada y ahora el barrio está hermoso”, finalizó.