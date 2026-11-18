El partido libertario fijó fecha para que sus afiliados presenten sus candidaturas para las elecciones. Competirán en la provincia y en las elecciones municipales.

La Libertad Avanza convocó a internas partidarias para competir en las elecciones provinciales y municipales de Neuquén. A través de una resolución publicada el pasado 12 de noviembre, el partido inició un proceso interno de selección de candidaturas para definir no sólo quién disputará la gobernación de la provincia por eso espacio sino también para el resto de los cargos en juego.

Los libertarios también buscan la disputa interna de candidatos para ocupar los cargos de 35 diputados provinciales, intendentes, concejales, presidentes de comisiones de fomento y consejeros escolares. Aclararon que el Consejo Provincial del partido llevará adelante las acciones necesarias para la compulsa electoral en la provincia y en las elecciones "municipales donde se entienda necesario participar".

Por el momento, no se dieron anuncios oficiales sobre los nombres de los candidatos o posibles alianzas para competir en las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027. Si bien la senadora nacional Nadia Márquez sigue sonando como la alternativa más fuerte, la ley de Ficha Limpia no le permite postularse para cargos electivos y hasta ahora no ha apelado esa posición en otras instancias judiciales.

Aunque la convocatoria está vigente desde hace varios días, este martes insistieron en el llamado a través de la difusión de la convocatoria en las redes sociales del partido. La resolución llama "al Congreso Provincial para que se constituya en sesión permanente y trate la plataforma electoral, los asuntos que le eleve el Consejo Provincial y, en su caso, las listas de candidaturas que se remitan a su consideración".

Los afiliados que estén interesados en ser candidatos por La Libertad Avanza deberán presentarse el próximo viernes 20 de noviembre, a las 5 de la tarde, en la "Casa de la Libertad", de la calle Entre Ríos 879 de Neuquén capital.

La resolución también resolvió "habilitar al Consejo Provincial a través de su presidencia y a los apoderados partidarios, Nicolás Montero y Alejandra Durdos, designados para estos comicios, a tramitar propuestas de frentes, alianzas y acuerdos de adhesión de candidaturas o colectoras, sujetos a su posterior aprobación por el Congreso Provincial cuando corresponda".

Sebastián Fariña Petersen

Los rumores de acuerdo con Figueroa

El pasado fin de semana habían ganado fuerza los rumores sobre un posible acuerdo entre el gobernador Rolando Figueroa y el equipo de Javier Milei para que los libertarios no presentaran candidatos a gobernador. Sin embargo, los propios integrantes del partido violeta negaron esas versiones y la convocatoria a internas partidarias refuerza la intención electoral de La Libertad Avanza por ser parte de la puja política en la provincia.

Un encuentro con jóvenes libertarios en Neuquén.

Este lunes, el propio Figueroa fue consultado por esos dichos. "Yo soy de un proyecto provincialista, siempre estoy abierto al diálogo pero me interesa la defensa de Neuquén", dijo y eligió no hablar "de casos hipotéticos", como los rumores de una posible alianza con La Libertad Avanza para que el partido de Javier Milei no presente candidatos a gobernador.

Los nombres en danza para las candidaturas

Pese a que aún no hay candidatos oficiales de La Libertad Avanza en Neuquén, el partido sigue sumando músculo político en la región. Además del buen desempeño electoral que tuvo el sello en las elecciones legislativas de 2025, el respaldo del presidente Javier Milei se evidenció el mes pasado, cuando el primer mandatario visitó la ciudad para inaugurar el templo evangélico Jesús es Rey, encabezado por la familia Márquez.

SOMOS EL EQUIPO DEL PRESIDENTE @JMilei EN #NEUQUÉNEsto es solo una parte de del GRAN equipo #neuquino que defiende las ideas de la #LIBERTAD!! https://t.co/Srdt6l0qf0 — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) November 17, 2026

LM Neuquén repasó a los principales perfiles que podrían integrar algunas de las alianzas de cara a las elecciones de 2027. Entre ellos suenan el diputado nacional por Neuquén, Gastón Riesco y algunos dirigentes que migraron desde el PRO al partido libertario. Entre ellos, se cuenta al concejal de Neuquén capital, Nicolás Montero, al senador nacional Pablo Cervi y también al ex diputado nacional y referente evangélico, David Schlereth.

Esta semana, en plena ebullición electoral, los libertarios se reunieron en la casona de calle Entre Ríos. En el centro de la foto posaron, además de Nadia Márquez, Pablo Cervi, Alejandra Durdos, David Schlereth, Gastón Riesco y Andrés Ros, que integró el gabinete de Pechi Quiroga en la capital.