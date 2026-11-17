A pesar de la marcada ausencia del gobernador bonaerense, concurrió Sergio Massa y referentes del kirchnerismo.

El peronismo se mostró unido en la reunión de la noche de este martes en Sa n Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional para enfrentarse a Javier Milei de cara a las próximas elecciones del 2027.

Si bien confluyeron distintos sectores del peronismo, la ausencia más notoria fue la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo más llamativo fue que recrearon un mensaje recreado por IA de Juan Domingo Perón que los instaba a la unidad.

La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial, en el marco del desafío de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei.

Los que sí estuvieron presentes fueron: el senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

También estuvieron Adán Bahl, Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Gustavo Bordet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Leandro Santoro, Malena Galmarini, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Pablo Yedlin, Roxana Bertone y Teresa García.

Los ausentes

Los espacios que no formaron parte de la foto de unidad del peronismo fueron, además de Kicillof, fue el de Juan Grabois.

Sergio Massa habló al término del encuentro y aseguró que "todos estaban invitados". Lo que se repitió en la noche fue que “la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales".

El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, continuó con una intervención del streamer “El Peroncho” y cerró con un video hecho con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón habla sobre los problemas de la Argentina actual y reflexiona sobre la Argentina del futuro.

FUENTE: Con info de NA