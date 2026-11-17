El operario habría cortado accidentalmente un caño con una amoladora mientras realizaba tareas de remodelación en un centro de salud.

Un operario de 48 años falleció este martes por la tarde en la provincia de Córdoba luego de haber sufrido quemaduras de extrema gravedad durante un trágico accidente laboral ocurrido mientras realizaba tareas de obra en el Centro de Salud Municipal de Río Primero . El episodio tuvo lugar alrededor de las 9.30 de la mañana , momento en que el trabajador llevaba adelante labores de remodelación en el sector del antiguo consultorio odontológico del establecimiento, espacio donde estaba proyectada la construcción de un baño adaptado para personas con discapacidad.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía de Córdoba , el siniestro se habría desencadenado cuando el operario utilizaba una amoladora para retirar una pantalla de gas que llevaba un largo período fuera de servicio. Al efectuar esa maniobra de corte sobre la estructura, habría seccionado de manera accidental un caño de gas , provocando de inmediato una violenta explosión en el interior del recinto.

Esta reconstrucción inicial fue confirmada oficialmente por el área de Prensa de la Municipalidad de Río Primero , aunque las autoridades aclararon que las circunstancias exactas y la mecánica definitiva del estallido aún deberán ser determinadas mediante las pericias técnicas de la Policía Judicial .

Asistencia de urgencia y traslado al Instituto del Quemado

Inmediatamente después de producirse la explosión, Norberto Juárez, director del centro sanitario local, asistió al trabajador y le brindó las primeras curaciones de emergencia en el mismo lugar del hecho. Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro asistencial y, aún en horas de la mañana, derivado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba Capital para recibir una evaluación y atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el operario permaneció internado durante varias horas en estado sumamente crítico como consecuencia de las severas lesiones térmicas sufridas, hasta que poco antes de las 19 se confirmó finalmente su deceso.

En paralelo, el despliegue de los equipos de emergencia fue inmediato tras el estallido: dotaciones de Bomberos Voluntarios de Río Primero, efectivos policiales y personal de seguridad acudieron al establecimiento para controlar la situación y asegurar el perímetro. A raíz del accidente fatal, el edificio sanitario quedó bajo estricta consigna policial a la espera de las actuaciones periciales.

Atención restringida y pesquisa judicial en marcha

El impacto del episodio también alteró de manera directa el funcionamiento cotidiano del centro asistencial municipal. Según informó El Diario de Carlos Paz, las autoridades locales dispusieron que, hasta nuevo aviso, el establecimiento atienda únicamente urgencias y emergencias, solicitando a los vecinos evitar concurrir salvo ante situaciones impostergables. Para garantizar la cobertura sanitaria de la población, el Municipio habilitó un espacio alternativo en el edificio del ARDI, donde se instaló una cama para la asistencia de pacientes, mientras que el servicio de emergencias 107 continúa operando con normalidad.

Por último, la investigación judicial para esclarecer las responsabilidades y causas del siniestro quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que aguarda los informes técnicos para establecer cómo se produjo la explosión.