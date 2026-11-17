El Presidente ofreció un discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA en el Palacio Libertad sobre su gestión.

Una vez más, el presidente Javier Milei defendió la marcha de la economía nacional y dejó definiciones políticas de alto impacto electoral al exponer en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias , desarrolladas en el Palacio Libertad . Ante un auditorio económico y financiero, el jefe de Estado volvió a pronosticar que obtendrá un segundo mandato consecutivo al frente del Ejecutivo nacional: "Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto", aseguró.

Durante su disertación, el mandatario repasó el delicado punto de partida con el que se encontró al iniciar su gestión, lanzó duras críticas hacia el arco opositor y sostuvo que el rumbo oficial consolidará una mejoría sostenida en el futuro.

“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó Milei en el comienzo de su alocución.

En esa misma línea de diagnóstico sobre la situación previa, recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y enumeró las principales distorsiones monetarias y financieras que atravesaba el país: “Había faltantes, estaba el cepo”.

Presiones por el gasto público y críticas a la oposición

En otro tramo de su discurso, el Presidente advirtió sobre las constantes dificultades políticas que enfrenta el Gobierno para sostener el equilibrio fiscal frente a distintos sectores que reclaman mayores erogaciones estatales. “Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, afirmó ante los presentes.

Asimismo, el jefe de Estado volvió a cuestionar con dureza el rol que atribuyó a la oposición en los momentos previos a su asunción, señalando que esos espacios buscaban un desenlace institucional crítico. “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo”, lanzó.

Mensaje a los jóvenes y confianza de cara a las elecciones

Más allá del análisis económico, Milei dedicó el cierre de su intervención a proyectar el escenario político de cara a los próximos comicios presidenciales, mostrándose convencido de un triunfo contundente del oficialismo. “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”, sostuvo el mandatario al ratificar sus aspiraciones de continuidad.

Finalmente, dirigió un mensaje directo al electorado juvenil presente en el auditorio, destacando su peso decisivo en las urnas: “Me dijo Santiago que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, aseveró.