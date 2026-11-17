El sumario detectó depósitos pendientes entre julio de 2024 y febrero de 2025. La titular alegó desfinanciamiento y Justicia rechazó su defensa.

El Ministerio de Justicia removió a Marta Elena Castañón de dos registros de Lomas de Zamora y ordenó recuperar los fondos pendientes. (Foto: Ministerio de Justicia).

El Ministerio de Justicia removió a la titular de dos registros del automotor tras un sumario por fondos cobrados en trámites que no fueron transferidos al Estado. El perjuicio fiscal actualizado supera los $117 millones y la resolución ordena impulsar gestiones para recuperar el dinero.

La sanción recayó en Marta Elena Castañón , responsable del Registro N° 5 de Lomas de Zamora y de la seccional de motovehículos Letra A . La medida se dispuso mediante la Resolución 551/2026 , firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes 16 en el Boletín Oficial.

La investigación relevó depósitos pendientes entre julio de 2024 y febrero de 2025 . Castañón, designada en ambos cargos en 1989, negó que hubiera existido una maniobra para apropiarse de los recursos y atribuyó la falta de pagos al desfinanciamiento de las oficinas.

Cómo se llegó a un perjuicio de más de $117 millones

Los encargados deben girar al Estado los remanentes de recaudación dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. Imagen ilustrativa de un archivo registral. (Foto: El Orden de Pringles).

La instrucción calculó una deuda de $73.566.460,66 en concepto de capital. Luego, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el perjuicio al 15 de septiembre de 2026 y lo fijó en $117.246.510,53. A ese monto se sumarán los intereses que correspondan hasta su efectivo cobro.

El mayor saldo mensual pendiente correspondió a agosto de 2024, con $18.994.258,14. En julio fueron más de $10,3 millones, mientras que septiembre de 2024 y enero de 2025 registraron deudas de $10 millones cada uno. Los incumplimientos también alcanzaron las liquidaciones de octubre, noviembre y diciembre.

Para el período comprendido entre el 1 y el 17 de febrero de 2025, el expediente consignó otros $858.587,17 sin transferir. Los montos corresponden a los remanentes de la recaudación que debían depositarse a favor de la Administración Central.

La explicación de la encargada y el rechazo del Ministerio

En su descargo, Castañón sostuvo que no tenía fondos suficientes para cumplir con los depósitos. También cuestionó la falta de respuesta a sus reclamos, entre ellos un pedido para cancelar la deuda mediante pagos escalonados, y planteó que otras seccionales funcionaban en condiciones más favorables. Además afirmó que "no existe el remanente" por la falta de saldo para atender los gastos.

Justicia rechazó esa interpretación y explicó que la liquidación mensual distingue los emolumentos, destinados a la retribución del encargado y los gastos operativos, de los remanentes que pertenecen al Estado. La resolución dice que los problemas económicos de una oficina no autorizan a compensar sus pérdidas con esos recursos.

Sobre la situación de otras oficinas, la DNRPA informó en el expediente que, entre unas 1.400 seccionales, había 14 con deudas y 10 bajo sumario. Además, aclaró que los establecimientos administrados por agentes del organismo tienen un esquema de gastos diferente al de los titulares externos.

La recuperación de los fondos y los plazos para apelar

La SIGEN actualizó el perjuicio fiscal a más de $117 millones, sobre un capital pendiente de $73,5 millones. El reclamo sumará intereses hasta el cobro. (Foto: Mariano Fuchila / Ámbito).

La remoción se fundó en el incumplimiento de la obligación de girar los remanentes dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. El Ministerio instruyó a sus áreas competentes para promover las gestiones administrativas y acciones judiciales necesarias para recuperar el dinero.

La resolución deja abierta la vía administrativa, con 20 días hábiles administrativos para pedir una reconsideración, o 30 días hábiles para presentar un recurso jerárquico. Los plazos se cuentan desde que Castañón recibe la notificación de la medida.