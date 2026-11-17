El insólito robo que ocurrió a plena luz del día, quedó registrado por las cámaras de seguridad. Se llevaron dinero y también mercadería.

Robo piraña: diez jóvenes entraron a una heladería y en 30 segundos se llevaron todo.

Un inédito robo piraña ocurrió en una heladería, donde un grupo de al menos 10 jóvenes entraron y se llevaron todo a su paso. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

El robo ocurrió el viernes por la tarde en una heladería ubicada en el centro de la ciudad y a plena luz del día. Cerca de diez jóvenes irrumpieron en el comercio y sorprendieron a quienes se encontraban en el lugar.

Sin tiempo de reacción para quienes se encontraban en el lugar, los delincuentes comenzaron a llevarse parte de la mercadería exhibida, mientras que otros se acercaron al mostrador para llevarse dinero de la caja registradora. Todo ocurrió en Quilmes, provincia de Buenos Aires

Otra parte del grupo se dirigió hacia donde se encontraban dos mujeres, clientas a las que les robaron sus teléfonos celulares y una cartera. El momento del asalto coincidió en un horario donde no hay mucho personal en la heladería, lo que facilitó a que pudieran actuar sin llamar a la policía.

La causa quedó en manos de la comisaría 1° de Quilmes, cuyos efectivos todavía trabajaban para identificar a los sospechosos mediante el análisis de las grabaciones de seguridad y las declaraciones de las víctimas. Por el momento no hay detenidos.

Una empleada de una heladería fue víctima de un violento intento de robo

Este no es un hecho aislado. Tiempo atrás, una empleada de una heladería fue víctima de un violento intento de robo que se frustró por su valiente intervención y la de los vecinos que la ayudaron a reducir al delincuente.

El episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local comercial.

El sospechoso, de 51 años, amenazó y agredió a la trabajadora, que trató de defenderse como pudo dentro del local ubicado sobre la avenida San Martín.

Varios testigos que advirtieron la situación decidieron intervenir. Ingresaron al local, lograron sacar al agresor y lo retuvieron en la calle para evitar que escapara, mientras otros vecinos asistían a la empleada.

En cuestión de segundos rompió de un piedrazo la vidriera de una heladería

En el mes de septiembre, un hecho delictivo similar vivió una heladería de la ciudad de Centenario, donde todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En cuestión de segundos, un delincuente levantó la reja del local y con un piedrazo rompió la vidriera e ingresó para hacerse con un importante botín. Los dueños del lugar denunciaron la situación ante la Comisaría 52°.

El robo ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre sobre calle Honduras, a pocos metros de Ecuador. Según se observa en las imágenes, el hombre llegó hasta el frente del comercio, levantó una de las rejas y luego tomó una piedra con la que rompió uno de los vidrios para poder ingresar.

Una vez dentro de la heladería, el delincuente permaneció algunos minutos y revisó distintos sectores del comercio. Finalmente, salió con varios elementos y escapó del lugar.

Los propietarios constataron horas después los daños y el faltante de distintos elementos. Según detallaron, el delincuente logró llevarse alrededor de 20 mil pesos en efectivo, un microondas y mercadería que se encontraba dentro del comercio.